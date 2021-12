Fabio Volo presenta a Castellaneta il suo ultimo romanzo “Una vita

fuori”

Fa tappa a Castellaneta la tournée letteraria di Fabio Volo, scrittore e

artista a tutto tondo, attivo nei vari campi dei media italiani, come

radio e televisione, ma anche cinema e appunto editoria: i suoi romanzi

sono arrivati a vendere oltre 5 milioni di copie nella sola Italia e

sono stati tradotti anche in altre lingue.

Sabato 4 dicembre, alle ore 11, lo scrittore bresciano presenterà

nell’Auditorium comunale “7 Febbraio 1985” di Castellaneta la sua ultima

fatica letteraria, il romanzo “Una vita nuova”, la cui trama ha inizio

proprio in Puglia.

L’incontro con l’autore, organizzato dall’Amministrazione comunale, vede

la partecipazione di alcune classi degli istituti superiori “Flacco” e

“Perrone”, ma è aperto anche al pubblico.

«Come ogni anno – commenta l’assessore alla cultura Anna Rita D’Ettorre

– l’Amministrazione comunale organizza in questo periodo dell’anno

iniziative letterarie, tramite incontri con gli autori, per festeggiare

il Natale con i libri e promuoverne l’acquisto e la cultura della

lettura. L’incontro con un autore così importante come Fabio Volo, in un

evento che si rivolge in particolare ai nostri studenti, ma non solo, va

proprio in questa direzione. Con l’auspicio che sotto l’albero di Natale

possano trovare posto tanti libri».

L’accesso all’iniziativa è gratuito e consentito solo attraverso la

presentazione della certificazione verde COVID-19 (green pass) in corso

di validità.