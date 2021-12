Agricoltura: ulteriore tranche di pagamenti di Domanda unica ,In arrivo per gli agricoltori calabresi altri 10 milioni

Per gli agricoltori calabresi in arrivo altri 10 milioni.

Il Dipartimento Agricoltura, Risorse agroalimentari e Forestazione, in collaborazione con l’organismo pagatore regionale Arcea, ha mandato in pagamento un nuovo kit decreto relativo alla Domanda unica, il n. 3 del 2021. È stata dunque avviata la liquidazione di 10.022.192,04 euro in favore di 4.875 beneficiari, sotto forma di anticipo. Appena la settimana scorsa era stato liquidato – sempre a titolo di Domanda Unica – il kit decreto n. 2, per un importo complessivo di 67.659.801,15 euro, destinati a 47.762 agricoltori. «Le immissioni di liquidità a vantaggio del comparto agroalimentare – commenta l’Assessore regionale all’Agricoltura, Gianluca Gallo – procedono con regolarità e celerità, in modo da garantire al mondo dell’agricoltura calabrese certezze indispensabili».

Intanto gli uffici sono già al lavoro per ulteriori pagamenti, legati alle misure del Programma di sviluppo rurale: già calendarizzati per i giorni a venire, saranno effettuati