IN DATA 4 DICEMBRE RICORRE LA FESTIVITA’ DI SANTA BARBARA,

PATRONA DEL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO.

LA CERIMONIA PER LA RICORRENZA, PUR CON LE RISTRETTEZZE DOVUTE ALL’EMERGENZA PANDEMICA IN CORSO,

SI SVOLGERA’ PRESSO LA BASILICA CATTEDRALE – PIAZZA DUOMO DI MATERA DOMANI 4 DICEMBRE CON INIZIO ORE 11.00

SECONDO IL PROGRAMMA DETTAGLIATO NELL’ALLEGATO INVITO.

