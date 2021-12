“Segni nel tempo”. Mostra di pittura dell’artista Andrea La Casa.Abbazia San Michele Arcangelo Montescaglioso – Dal 4 al 12 dicembre 2021

Le sagome “anime” di Andrea La Casa entrano idealmente all’interno dell’abbazia benedettina di San Michele Arcangelo a Montescaglioso. E’ intitolata “Segni nel tempo” la personale di pittura dell’artista lucano in programma dal 4 al 12 dicembre 2021. La mostra patrocinata dall’assessorato alla Cultura del Comune di Montescaglioso e curata dal giornalista Donato Mastrangelo verrà inaugurata sabato prossimo alle 18 nella Biblioteca dell’Abate dell’abbazia. Interverranno il sindaco Vincenzo Zito, l’assessore alla Cultura, Francesca Fortunato, l’autore e il curatore dell’evento artistico. Andrea La Casa che opera nella sua galleria d’arte “Segni e Colori” di Policoro, dipinge e dà forma alle opere improntate ad una matrice surrealista ed astrattista. «Le sagome “anime” – dichiara l’artista – si dirigono lentamente verso uno spazio che è oltre la realtà che l’uomo ricerca, insegue, che osserva costantemente ma senza raggiungerlo mai definitivamente, dove a spostarsi non è il corpo ma la mente. Dove ognuno di noi lascia un proprio segno». Per anni La Casa ha dipinto le sue sagome-anime senza un volto. Nella produzione più recente, invece, le figure sono rivolte verso gli osservatori. E’ la metafora dell’uomo, in un viaggio perenne alla ricerca di se stesso e della propria dimensione esistenziale. Il pittore ha partecipato a numerose mostre nazionali ed internazionali, riscuotendo consensi dal pubblico e dalla critica. Le sue opere si trovano in diverse collezioni private in Italia e all’estero e portano dentro tutti i segni dei suoi viaggi, delle sue tante contaminazioni internazionali. Negli ultimi anni La Casa ha focalizzato l’attenzione sulla terra d’origine esponendo nel 2018 nel Castello del Malconsiglio di Miglionico e la scorsa estate nel chiostro dell’ex convento di San Domenico a Ferrandina, evento patrocinato dal Comune. Un percorso artistico che dopo Montescaglioso avrà altre mete in Basilicata. Durante la pandemia La Casa ha proposto una originale installazione tra i calanchi di Aliano riproponendo con forza il tema del rispetto della natura. Sarà possibile visitare la mostra nel rispetto della vigente normativa anti Covid. L’ingresso è gratuito. Orari di apertura: 6, 9 e 10 dicembre: ore 10 – 12.30 e 15 – 17. Nei restanti giorni la mostra osserverà gli stessi orari ma la chiusura avverrà alle 19.

