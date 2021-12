“FINALMENTE APRE BRADANICA. OTTIMA NOTIZIA PER BASILICATA E TUTTO SUD”

“Sono molto contento di informare i cittadini lucani che da oggi è aperto ufficialmente il tratto Santo Stefano della statale Bradanica. Me ne ha dato comunicazione direttamente la dirigenza Anas, con la quale in questi mesi ho avuto contatti costanti e che sento di ringraziare. Finalmente la Basilicata potrà usufruire di questa arteria strategica che agevola gli spostamenti intraregionali e soprattutto la collega più velocemente all’autostrada del mare. Un’ottima notizia per la Basilicata e per tutto il Sud”.

Lo ha dichiarato il senatore Saverio De Bonis, nel comunicare l’apertura ufficiale del viadotto Santo Stefano della statale Bradanica.