Ex centrale Latte Rugiada, Cariello: “Riqualificare in mercato ortofrutticolo”

“Lo stabile che ospitava la centrale del Latte Rugiada, sita a Terzo Cavone nel Comune di Scanzano Jonico, è di proprietà della Regione Basilicata. L’immobile, in disuso ormai da anni, è posizionato a ridosso della Statale Jonica 106 e anche per questa posizione strategica potrebbe rappresentare il luogo ideale nel quale far sorgere un mercato ortofrutticolo.”

Lo afferma il consigliere regionale della Lega Pasquale Cariello che continua: “Si utilizzino i fondi rinvenienti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza per candidare un progetto di riqualificazione che preveda un polo ortofrutticolo nell’ex centrale del Latte Rugiada. L’agricoltura è il volano dell’economia del Metapontino, terra di produzione di prodotti di eccellenza che veicolano il brand Basilicata in Italia e nel mondo. La creazione di un mercato ortofrutticolo a Scanzano Jonico gioverebbe all’economia agricola di tutto il Metapontino, sia in termini economici che logistici.”

“Per questi motivi – conclude Cariello – sarà mia premura candidare tale progetto nell’ambito delle risorse del PNRR.”