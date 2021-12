Confindustria Basilicata e l’Università di Basilicata sostengono “Woman in STEM

il progetto che ha lo scopo di aiutare le giovani studentesse a realizzare i propri progetti di carriera nel campo dell’innovazione e della tecnologia, e aderiscono alla call nazionale lanciata da Fondazione Giuseppina Mai di Confindustria, in collaborazione con la Fondazione Bracco, per promuovere la presenza femminile negli studi sulle materie STEM (Science, Technology, Engineering and Mathematics).Per spiegare i dettagli dell’iniziativa e contribuire a far conoscere anche sul territorio le opportunità del progetto, è stata convocata una conferenza stampa che si terrà domani, venerdì 3 dicembre, alle ore 15.00, presso la sede di Potenza di Confindustria Basilicata (Centro direzionale, Via Di Giura).Interverranno il Presidente e il Presidente Vicario di Confindustria Basilicata, Francesco Somma e Margherita Perretti e il Prorettore alle Pari Opportunità e alle Tematiche di Genere dell’Ateneo Lucano, Aurelia Sole.

Correlati