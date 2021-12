Castellaneta, il consigliere comunale Roberto Tanzarella aderisce ad Italia Viva.

Una nuova adesione al progetto politico di Italia Viva in provincia di Taranto: a Castellaneta, arriva Roberto Tanzarella, consigliere comunale di maggioranza, eletto nella lista civica Castellaneta Democratica, all’interno dell’ampia coalizione a sostegno del Sindaco e Presidente della Provincia di Taranto, Giovanni Gugliotti.

«Sono lieto di entrare nella comunità di Italia Viva – commenta il consigliere Tanzarella – una casa in cui posso dare continuità e maggiore forza a un percorso che porta avanti una politica non ideologica, al servizio della mia comunità, vicina alle attività produttive e al territorio. Sono pronto a impegnarmi anche in futuro in un progetto che consenta a Castellaneta di continuare a recitare un ruolo da protagonista, un progetto che passa necessariamente dall’arginare la deriva verso l’odio che in passato ha già tarpato le ali alla mia comunità e che ancora oggi mostra delle recrudescenze che avvelenano il clima sociale e politico».

Soddisfazione per questa adesione anche per il coordinatore provinciale Vincenzo Angelini: “Oggi a Castellaneta, uno dei centri più importanti della provincia di Taranto, diamo il benvenuto al consigliere Roberto Tanzarella nella casa di Italia Viva!

Il radicamento nei territori è per noi una priorità che passa dalla stretta collaborazione con gli amministratori locali che tutti i giorni lavorano con e per i propri cittadini e il cui ruolo è fondamentale in questo momento di emergenza in cui tutti noi siamo chiamati ad affrontare difficoltà e sfide quotidiane. Un ringraziamento particolare va alla coordinatrice cittadina Antonella Cetera, per il proficuo lavoro che sta svolgendo nella città di Valentino”.