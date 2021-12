Blue ChristmasFestival Diffuso,05 dicembre – 05 gennaio Matera

Le realtà culturali lucane Team Art Studio, Strane Nuvole e Hominaria hanno stilato un programma di iniziative dedicate al Natale 2021 che prenderà il via domenica 5 Dicembre e si protrarrà per 30 giorni. Blue Christmas il nome della rassegna, un festival diffuso che metterà insieme illustrazione, fumetto e artigianato artistico in una cornice del tutto singolare.

Il festival si svolgerà a Matera, dislocato fra lo studio d’arte e artigianato artistico Team Art Studio, in via Torraca 16 e l’associazione culturale Strane Nuvole, realtà dinamica e sede della Biblioteca del fumetto che vanta una collezione privata di 5.000 volumi, sita in via Gattini 8.

Nelle due sedi sarà possibile acquistare articoli unici e produzioni artigianali originali a tiratura limitata e partecipare a laboratori creativi divisi fra gratuiti e a pagamento.

Il 17 dicembre alle 18.30 presso Team Art Studio, sarà inoltre possibile per tutti assistere alla presentazione del libro illustrato “Alva che rubò le stelle” di Gallucci Editore, grazie alla collaborazione con l’autore e il disegnatore dell’albo illustrato : Marino Amodio e Vincenzo del Vecchio. I due saranno presenti alla presentazione del volume e il giorno successivo terranno un workshop per ragazzi incentrato sul rapporto fra scrittura creativa e illustrazione.

12 e 29 dicembre – Due giornate di focus tematici sul rapporto fra illustrazione grafica e territorio invece, si svolgeranno nello spazio Hubout di Piazza Matteotti, luogo messo a disposizione per l’evento dall’amministrazione comunale di Matera. Il pubblico sarà invitato a partecipare a laboratori gratuiti che si svolgeranno dalle 9.30 alle 13.00 a cura di Strane Nuvole, Hominaria e Team Art Studio. In questa cornice avrà un ruolo centrale il tema del fumetto e il dialogo con i disegnatori lucani. Saranno toccati anche temi relativi alla rielaborazione grafica del territorio e al potere comunicativo delle immagini in relazione all’artigianato artistico.

La collaborazione fra Team Art Studio, Strane Nuvole e Hominaria nasce dalla spinta verso interessi e passioni comuni dei soggetti che fanno parte delle tre organizzazioni. Il festival vuole avvicinare, stimolare e coinvolgere il pubblico al mondo del “fatto a mano” e delle arti visive e vuole farlo attraverso il dialogo e la partecipazione.

Cittadini e turisti rappresentano un pubblico che cerca e prende parte ad un programma di Natale diverso dal solito, proposto da giovani e per i giovani , che mette insieme le capacità di artisti e operatori culturali di una città che affascina e appassiona da sempre il pubblico per la sua valenza artistica e culturale.Il programma completo di Blue Christmas è consultabile al link: https://rebrand.ly/ProgrammaBlueChristmas