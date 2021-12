BASILICATA. CERVELLINO: INIZIATIVE PER RIPRISTINARE LEGALITÀ’ CONGRESSO VIZIATO

“Sono in corso i lavori della Commissione regionale di garanzia per il Congresso. In difformità ad ogni criterio che sta alla Politica e al buon senso, che prevede che nei circoli in cui è evidente la preponderanza di un candidato, si lascia all’altro la facoltà di individuare il garante, a tutela della trasparenza delle procedure, ora si sta procedendo a maggioranza, con vere e proprie eclatanti forzature.

A Sant’Arcangelo, ad esempio, viene nominato un consigliere dello stesso comune, notoriamente vicino al candidato La Regina, e operazione analoga si sta tentando in altri comuni, mentre per Tito, Lavello, Pomarico, Senise, Grassano, Tramutola, Rionero si è adottato il criterio del sorteggio.

La domanda è legittima: perché in alcuni circoli si ha tanto timore di un garante che non appartenga alla filiera dominante? Si ha il timore di controlli e trasparenza?

A Genzano, Lauria, Pignola, Bella, ad esempio, non abbiamo avuto alcuna difficoltà ad accettare ed accogliere di buon grado garanti perché non abbiamo timore che vi siano controlli.

A San Mauro Forte non abbiamo avuto alcuna difficoltà nel condividere che fosse Garante il Consigliere Roberto Cifarelli che oltretutto è stato individuato come Garante in quasi tutti i Comuni della Provincia di Matera, contravvenendo forse all’estetica mentre tanto abbiamo faticato per la città di Matera, dove si ostacolava addirittura un Senatore della Repubblica.

Di fronte a tale protervia ed arroganza, mi riservo nelle prossime ore di assumere iniziative che ripristino almeno una parvenza di legalità ad un Congresso viziato già ab origine; in assenza della quale, trarrò inevitabili conseguenze”. Lo dichiara in una nota stampa la candidata alla Segreteria regionale del Pd lucano, Viviana Cervellino