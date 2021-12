Apertura Bradanica, Merra: “Momento storico per dorsale fondamentale”

Lo ha detto l’assessore regionale ad Infrastrutture e Mobilità Donatella Merra, che ha partecipato oggi alla cerimonia di apertura dell’ultimo lotto “La Martella” della strada statale Bradanica, nella zona fra Timmari e il Borgo la Martella, alle porte di Matera.

“Quanto accaduto in questi anni – ha aggiunto Merra – dimostra che il ruolo della Regione non si limita ad intercettare le risorse per rendere competitivo il territorio. La Regione deve monitorare passo dopo passo, accompagnare e gestire responsabilmente – ha concluso l’assessore – i processi di evoluzione e realizzazione della rete infrastrutturale”.

“Dopo tanti anni di attesa e dopo aver superato tantissimi ostacoli di ordine tecnico e strutturale, la Bradanica è finalmente ultimata e percorribile lungo tutto il tracciato da Matera a Foggia. Un risultato reso possibile grazie all’impegno responsabile di Regione Basilicata e ANAS. Come è noto, l’opera ha visto un travagliato processo di completamento, dovuto ad atavici problemi in passato trascurati. Si completa così una direttrice stradale molto importante, sia per il traffico privato che per quello commerciale, una fondamentale strada di comunicazione fra l’area dello Jonio, la città di Matera e la direttrice Nord-Est, interessata nel tratto che si va ad aprire oggi, dalla presenza di un viadotto la cui messa in esercizio ci ha messo duramente alla prova”.

Scheda sulla strada statale 655 “Bradanica”

Il nucleo iniziale dell’arteria venne costruito dalla Cassa del Mezzogiorno lungo l’itinerario Foggia – Candela – Leonessa, e con il decreto ministeriale12 novembre 1991, n. 1524 viene classificata strada statale con la denominazione di “Strada statale n. 655 Bradanica”.

Successivamente vennero realizzati il prolungamento da Leonessa fino al primo svincolo per Palazzo San Gervasio e il tratto intermedio tra lo svincolo di Spinazzola e l’innesto sulla strada statale 96 bis Barese.

Il 28 aprile 2006 venne inaugurato il prolungamento dall’innesto con la SS 96 bis fino alla località Santa Maria d’Irsi;

il 17 ottobre 2006 venne aperto un tratto intermedio compreso tra gli svincoli con la ex strada statale 168 di Venosa e con la ex strada statale 169 di Genzano.

l’11 ottobre 2016 venne aperto il tratto mancante tra gli svincoli di Palazzo San Gervasio e Spinazzola.

Il 2 dicembre 2021, viene aperto l’ultimo tratto, nella zona fra Timmari e il Borgo la Martella, della strada che arriva fino all’innesto con la statale 7, a Matera.