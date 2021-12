Incendio autovettura a Melfi (Pz).

I Vigili del fuoco del Comando di Potenza, con il personale in servizio presso la sede distaccata di Melfi, in data odierna alle ore 9.10 circa, sono intervenuti sulla SS 655 Bradanica al Km 43 ricadente nel comune di Melfi per incendio autovettura.

I VV.F. giunti sul posto hanno trovato una autovettura in fiamme e nelle vicinanze, sulla carreggiata, il corpo di un uomo deceduto a seguito di un investimento.

I VV.F. hanno provveduto allo spegnimento dell’autovettura e alla messa in sicurezza dell’area.

Sul posto era già presente il personale del 118, ad indagare su quanto accaduto i Carabinieri.

I Vigili del fuoco sono intervenuti con una autopompa ed un fuoristrada per un totale di cinque unità.

Strada chiusa al traffico.

Sul posto Carabinieri e 118.

