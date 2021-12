Braia: Non lasciamo nessuno indietro. Giornata internazionale delle persone con disabilità a Matera venerdì 3 dicembre, con associazione Azione Disabili Marziolino Odv.

“Nessuno deve essere lasciato indietro, la disabilità è una condizione che può riguardare chiunque di noi, in ogni momento della vita. Nella giornata internazionale, seguendo quanto prevede l’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, interverrò per parlare del rafforzamento dei servizi sanitari nazionali e del miglioramento di tutte le strutture che permettano un effettivo accesso ai servizi. I diritti vanno garantiti a tutti.

Venerdì 3 dicembre 2021 alle ore 10 in piazza Vittorio Veneto a Matera presso il bar Tripoli sarò insieme al Presidente dell’associazione di volontariato Azione Disabili Marziolino Odv per un’iniziativa organizzata, a più voci, in occasione della Giornata internazionale delle persone con disabilità, interverranno anche la Prorettrice dell’Unibas Paola D’Antonio con delega all’inclusione, l’ex magistrato internazionale Silvana Arbia.

Obiettivo della iniziativa di sensibilizzazione è la promozione dei diritti e il benessere delle persone disabili in tutti i campi della società civile, nella direzione tracciata dalla Convenzione sui diritti delle persone con disabilità adottata nel 2006, che è quella del principio di uguaglianza di tutte le persone e la necessità di garantire la piena ed effettiva partecipazione di chiunque alla sfera politica, sociale, economica e culturale.”

Lo dichiara il Consigliere Regionale Luca Braia, capogruppo Italia Viva.