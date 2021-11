PISTICCI. 8 DICEMBRE FESTA DELLA IMMACOLATA CONCEZIONE.

PISTICCI. Una festività ultra, ultra secolare, da sempre parecchio attesa e sentita dai fedeli della nostra città. Parliamo della festa della Immacolata Concezione che si celebra l’8 dicembre di ogni anno e che, praticamente anticipa quelle che poi saranno le festività del Santo Natale. Ricco, come sempre , il programma messo a punto dal Parroco di San Pietro e Paolo don Rosario Mango che in particolare, dal 29 novembre e fino al 7 dicembre, prevede una Santa Novena con la celebrazione di Santo Rosario alle ore 18 e santa messa con novena alle ore 18,30. Per giovedì 2 dicembre invece, alle 17,30 è previsto un santo rosario del Gruppo di Preghiera Padre Pio, alle 18,309 Santa Messa con Novena e alle ore 19, Lectio Divina interparrocchiale a cura di don Antonio Di Leo, Segretario del Comitato per i Congressi Eucaristici Nazionali. Per venerdì 3 dicembre, l’adorazione eucaristica, continua e comunitaria, con alle 9,00 la esposizione del Santissimo Sacramento, alle 15 la coroncina alla Divina Misericordia, alle 17,30 il Rosario Eucaristico, alle 18, l’adorazione Eucaristica comunitaria, alle 18,30 santa messa e novena. Chiuderà la serata alle 20, l’incontro interparrocchiale del Gruppo Giovanissimi, tenuto da Don Antonio Di Leo. Il programma continua e per lunedì 6 dicembre è previsto, alle ore 18 la celebrazione del Santo Rosario, alle 18,30 Santa Messa e Novena, alle 19, lettura brani biblici mariani con accompagnamento musicale del Maestro Antonello Laviola che opererà con l’antico Organo a Canne del 1700, preziosamente custodito nella cappella della Concezione. Per martedì 7 dicembre, vigilia della festa, alle 15,30 un momento di preghiera mariana interparrocchiale con i bambini e ragazzi del catechismo, tenuto da don Mattia Albano. Alle 18, il Santo Rosario, alle 18,30 Santa Messa e Novena e alle 19, testimonianza di Rosangela Maino, Presidente “Oltre l’Arte”. Il giorno cluo, mercoledì 8 dicembre. Alle 9,00 Santa Messa nella cappella della Concezione, ore 10, intrattenimento musicale del Complesso Bandistico Città di Pisticci del Maestro Mariano Pastore, Ore 10,30 Santa Messa solenne nella cappella della Immacolata ed a seguire processione per le principali vie della città. Alle 18, Santo Rosario in Chiesa Madre, alle 18,30 Santa Messa, alle 20, fiaccolata per le vie del rione Dirupo ed a seguire spettacolari fuochi pirotecnici offerti dai Portatori di San Rocco a cui seguirà un momento di convivialità con pettole offerte dal Gruppo Ludico della parrocchia S.Pietro e Paolo, caldarroste e vino paesano anche questo offerto dai Portatori di San Rocco. Solo per la storia, ricordiamo che la chiesetta della Immacolata Concezione, con altare in stile barocco, sarebbe stata edificata intorno al XVI° Secolo. Nella nostra città sono tante le donne che portano il nome di Immacolata e Concetta legate alla Vergine. A tutte va il nostro augurio di buon onomastico

MICHELE SELVAGGI