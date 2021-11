PD MATERA: CONGRESSO DI CIRCOLO IL 04 e il 05 DICEMBRE 2021

Si terrà il 4 e il 5 Dicembre il congresso del Circolo del Partito Democratico di Matera.

Il congresso si svolgerà in due giornate secondo il programma in allegato per consentire a tutti gli iscritti di eleggere il nuovo segretario cittadino e il nuovo segretario regionale del Pd.

Unitamente ai segretari saranno eletti il Direttivo Cittadino e l’assemblea regionale del Partito Democratico di Basilicata.

I candidati alla segreteria regionale che si contenderanno la guida del partito democratico regionale sono Raffaele La Regina e Viviana Cervellino.