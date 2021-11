UIL: SILEO (COORD. UIL ARTIGIANATO) ELETTO IN ASSEMBLEA NAZIONALE FONDOARTIGIANATO

Diego Sileo, coordinatore regionale Uil Artigianato, componente del Coordinamento Nazionale della UIL ARTIGIANATO, è stato nominato dalla UIL Nazionale nell’assemblea nazionale di Fondartigianato (il fondo interprofessionale per la formazione continua dedicato alle imprese artigiane). Sileo, intervenendo nella riunione dell’organismo oltre all’augurio di buon lavoro al nuovo gruppo dirigente guidato dal direttore Stefano Bastianoni, ha sottolineato l’impegno del fondo durante la fase pandemica nella promozione di iniziative per preparare i dipendenti delle imprese artigiane a fronteggiare la crisi del settore, per una ripresa che stenta a decollare, ed ha ribadito con forza la necessità di rafforzare il rapporto tra Roma e le articolazioni regionali del territorio, particolarmente delle regione più bisognose di ascolto e sinergia come la Basilicata. I dipendenti delle imprese artigiane lucane – ha detto Sileo – devono avere accesso costante alla formazione continua per migliorare le performance produttive delle aziende e consentirle di stare sul mercato in maniera più incisiva, guardando anche al digitale, con particolare attenzione al lavoro in sicurezza sulla scorta del messaggio di civiltà lanciato dalla campagna nazionale UIL #ZeroMortiSulLavoro.

