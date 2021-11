PRO-MEMORIA EVENTO OGGI FEDERCOFIT ORE 17 PARK HOTEL PZ

Dopo il recente ottavo Congresso nazionale di Federcofit (Federazione del Comparto Funerario Italiano), che dal 1999 affianca le imprese di questo settore per promuoverne la crescita economica e la professionalità, una nuova iniziativa è in programma a Potenza per OGGI lunedì 29 novembre. Un incontro specifico (sala congressi Park Hotel Potenza, ore 17) su opportunità e criticità alla luce delle normative nazionali e regionali. All’incontro regionale parteciperanno i parlamentari Vito De Filippo (XII Commissione Affari Sociali) e Guseppe Bellachioma (V Commissione Bilanco), la presidente regionale Anusca Umbria Lorella Capezzali, gli assessori regionali Francesco Cupparo e Rocco Leone, il direttore ASP Lorenzo Bocchicchio e la direttrice ASM Sabrina Pulvirenti, il responsabile Camere Mortuarie Basilicata Aldo Di Fazio.

