POTENZA AL 7° POSTO NAZIONALE NEL CONCORSO “IL GIOCO DEL SINDACO” DELL’ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMUNI VIRTUOSI.

SINDACI VIRTUOSI D’ITALIA, CHRISTIAN GIORDANO DI VIETRI DI



Nei giorni scorsi a Sestri Levante, Genova, la cerimonia finale

Settimo posto a livello nazionale per Vietri di Potenza, nel “Gioco del Sindaco”, promosso

dall’Associazione Nazionale Comuni Virtuosi, che ha visto partecipare al concorso ben 200

Comuni aderenti all’associazione. Infatti, il sindaco avv. Christian Giordano è risultato tra gli undici

finalisti del gioco, che ha visto protagonisti cittadini residenti in tutta Italia nel segnalare i primi

cittadini per le buone pratiche amministrative e poi procedere al voto telematico, con migliaia di

cittadini da ogni regione. Sui duecento primi cittadini selezionati per partecipare, Giordano si è

classificato al 7° posto, rientrando tra i primi cittadini più virtuosi d’Italia, grazie all’attività

amministrativa messa in campo sin dall’elezione, nel 2017, e ai numerosi progetti realizzati e in

fase di realizzazione, alcuni originali e innovativi che hanno ricevuto anche premi a livello

nazionale. Trasparenza e legalità al centro dell’azione amministrativa, capacità progettuale e

risorse intercettate dai bandi nazionali ed europei, è stata la presentazione che l’associazione

nazionale ha fatto del sindaco vietrese.

Giordano risulta essere uno dei due Sindaci del Sud Italia (insieme a un collega del messinese) ad

essere arrivato in finale negli undici, in quella che l’associazione nazionale definisce la “squadra”

come quella di calcio, composta da undici primi cittadini meritevoli di essere conosciuti. Sindaco

più virtuoso d’Italia risulta essere Francesco Iarrera (Oliveri, Messina). A seguire sul podio

Valentina Ghio (Sestri Levante, Genova) e Agnese Benedetti, di Vallo di Nera (Perugia).

La cerimonia finale dell’iniziativa si è svolta sabato in Liguria, a Sestri Levante, nel Convento

dell’Annunziata. 644 voti telematici per Giordano, 130 in più dell’ottavo e circa 600 in più dell’ultimo

finalista, l’undicesimo. In terra ligure, ospite d’onore è stato il paesologo Franco Arminio, oltre a

tantissimi primi cittadini e alla sindaca di Novellara (Reggio Emilia), Elena Carletti, presidente

dell’Associazione Nazionale Comuni Virtuosi.

“Condivido questo prestigioso riconoscimento – ha dichiarato il sindaco, avv. Christian Giordano –

con i miei concittadini, che non fanno mai mancare il loro sostegno e la loro collaborazione, anche

nei momenti più delicati. Il sostegno dei vietresi c’è sempre. Sono orgoglioso di questo

riconoscimento. Che è il risultato di un lavoro di sinergia e collaborazione con tutta la squadra

amministrativa e con la struttura comunale. Stiamo lavorando insieme allo sviluppo della nostra

comunità e ci poniamo come obiettivo quello di restituire a Vietri di Potenza una immagine pulita,

innovativa e proiettata al futuro”.

Gli undici Comuni rappresentati dai sindaci finalisti, nelle prossime settimane riceveranno la visita

dei rappresentanti dell’associazione nazionale, per la realizzazione di un video e servizio

fotografico da diramare sui canali social e sul web.

Vietri di Potenza, 29 novembre 2021

Biblioteca, Ufficio Stampa e attività complementari

Comune di Vietri di Potenza