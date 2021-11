POMARICO. SINDACO MANCINI RINGRAZIA LAVORATORI DI FORESTAZIONE PER INTERVENTI SUL TERRITORIO

di MICHELE SELVAGGI

POMARICO. La soddisfazione del primo cittadino di Pomarico, Francesco Mancini, nei confronti dei lavoratori della forestazione che hanno operato nel territorio comunale. “ Sta svolgendo a termine la stagione 2021 per i lavoratori del Consorzio di Bonifica della Basilicata, del settore forestazione. Volevo sottolineare e ringraziare le 60 lavoratrici e lavoratori con il loro responsabile area Geom. Vincenzo Bernalda, che anche quest’anno hanno contribuito a rendere il nostro territorio più splendente, dalla Pulizia delle strade, al centro abitato, ai lavori del nostro bosco con la realizzazione di una staccionata in castagno, in collaborazione con il nostro comune, che anche quest’anno ha contribuito in maniera attiva da supporto ai lavori e ai lavoratori. Si chiude la stagione, con la speranza che sia dato più lustro a questi lavoratori per gli eccellenti e importanti lavori svolti” . Questo il messaggio breve, ma oltremodo significativo del sindaco di Pomarico Francesco Mancini – naturalmente anche a nome dell’Amministrazione che guida e rappresenta – verso una particolare categoria di lavoratori che in questi mesi, si è fatta apprezzare per la realizzazione di importanti opere nell’agro cittadino. Un segnale che, per la verità, cogliamo per la prima volta e non può che onorare un pubblico amministratore che ha sentito il bisogno di esternare pubblicamente tutta la sua soddisfazione con i dovuti ringraziamenti, verso chi, operando, ha contribuito a rendere più fruibile il territorio comunale della città di Pomarico.