Matera 2019, incontro con la delegazione lussemburghese di Clervaux/ Nature Park Our

Si è svolto questa mattina nella sede della Fondazione Matera Basilicata 2019, l’incontro di accoglienza della delegazione giunta a Matera in rappresentanza della città di Clervaux e del Nature Park Our in Lussemburgo, già partner della Fondazione per il progetto Interreg Europe “Night Light”e in visita in Basilicata per attivare nuove collaborazioni fra i due territori.

Il Direttore Giovanni Oliva, la manager sviluppo e relazioni Rossella Tarantino, la referente del progetto “Night Light” Rita Orlando hanno dato il benvenuto a Emile Eicher, sindaco di Clervaux e responsabile delle associazioni lussemburghesi delle città e dei paesi, nonché membro del parlamento e presidente del Parco naturale Our, Romain Braquet, membro del Consiglio comunale di Clervaux, Danielle Schroeder, direttore dell’amministrazione del Comune di Clervaux, Nadine Nicks, dirigente del Comune di Clervaux, Jean Zeches, capo del Centro turistico di Clervaux e Christian Kayser, direttore del Parco.

Dopo l’incontro in Fondazione, incentrato sulle attività messe in campo per Matera Capitale Europea della Cultura 2019, la delegazione ha incontrato il Presidente del Parco della Murgia Materana, Michele Lamacchia, che ha introdotto la visita guidata del pomeriggio. Nella giornata di domani, il gruppo incontrerà in mattinata il Sindaco di Matera, Domenico Bennardi, per poi spostarsi nel pomeriggio a Senise e Aliano. Nel primo borgo è prevista la visita ad un’azienda agricola locale in vista del Salone dell’agroalimentare che si terrà a marzo in Lussemburgo, mentre ad Aliano, candidata a Capitale Italiana della Cultura 2024, ci sarà l’incontro con il Sindaco Luigi De Lorenzo e il gruppo di artisti tedeschi O-Team in residenza per il progetto “In Linea d’Aria” organizzato dalla Fondazione Matera Basilicata 2019 e che vede protagonisti cinque comuni dell’area interna della Basilicata.

“E’ un grande onore per noi accogliere nuovamente, dopo la prima visita del 2019 per il meeting dei partner del progetto europeo “Night Light”, la delegazione degli amici lussemburghesi – sottolinea il Direttore Giovanni Oliva- . Questa visita, così come le numerose altre ricevute in questi anni, testimonia ancora una volta la grande attenzione a livello internazionale per ciò che Matera e la Basilicata hanno costruito, e che per noi è importante mettere a valore creando dei ponti fra territori e comunità”.