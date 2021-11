La PM Volley Potenza non può nulla contro la VM Costruzioni Bitetto

Campionato Serie C femminile – girone A – 4° giornata – 27-11-2021

VM COSTRUZIONI – PM VOLLEY POTENZA: 3-0 (25-5, 25-11, 25-16)

ARBITRI: Francia e Martini.

Nonostante la sconfitta la PM Volley Potenza può dirsi soddisfatta per la crescita esponenziale delle giovanissime ragazze nel corso di una gara non semplice e condotta dal Pianeta Sport Bitetto che si impone per 3-0 con i parziali di 25-5, 25-11, 25-16, potentine prive in questa occasione dell’esperienza di Gabriella Verrastro fermata da un problema alla caviglia. Nel primo set il sestetto di coach Elena Ligrani subisce l’impatto con la gara e le under potentine devono faticare per trovare punti, la VM Costruzioni si impone con un rotondo 25-5. Nel secondo parziale la PM Volley entra in campo con maggiore fiducia e ciò porta a dei punti che sollevano il morale delle ragazze capitanate da Livia Di Camillo che con la sua esperienza trascina le giovanissime ragazze del settore giovanile potentino, in questo caso si chiude sul 25-11. Terzo set in discesa per le padrone di casa che vedono vicina la vittoria ma la PM Volley non vuole prestare il fianco e comunque disputa un ottimo parziale, il migliore della gara, mettendo a referto una serie di punti che portano fiducia ed entusiasmo; si chiude sul 25-16 con la consapevolezza di poter dire ancora qualcosa nel corso del campionato. Nel prossimo week-end la PM Volley Potenza osserverà il previsto turno di riposo per ritornare in campo sabato

PM Volley