Coronavirus: nuova ordinanza del sindaco Valente

Scuole chiuse in concomitanza con la vaccinazione del personale, a tutela degli studenti

Una nuova ordinanza a firma del sindaco Alesio Valente dispone la chiusura degli istituti scolastici gravinesi, in concomitanza con le attività di vaccinazione del personale scolastico, a tutela degli studenti. Il provvedimento, in particolare, acquisirà efficacia qualora la vaccinazione dovesse coincidere, in tutto o in parte, con gli orari riservati alle attività didattiche ed avrà vigenza anche nella giornata lavorativa successiva a quella della somministrazione dei vaccini, se lavorativa, al fine di scongiurare possibili disservizi nel regolare svolgimento delle attività didattiche, a causa di eventuali assenze del personale. “Anche in questo caso – spiega il primo cittadino gravinese – ho accolto l’appello dei dirigenti scolastici di ciascun ordine e grado, in continuità con quanto fatto negli scorsi mesi per le somministrazioni della prima e della seconda dose di vaccino, per garantire l’incolumità e la sicurezza dei ragazzi e soprattutto, degli studenti più piccoli”. Precisa ancora il sindaco: “Materialmente, mancando insegnanti e personale tecnico e amministrativo, va da sé che l’istituto potrebbe trovarsi nella condizione di non poter garantire regolarmente le attività scolastiche. Stessa cosa per il giorno dopo, poiché come già verificatosi in passato un pò per tutti, il vaccino potrebbe ingenerare temporaneamente reazioni avverse e, pertanto, diventerebbero difficoltose, soprattutto a stretto giro, la gestione e l’organizzazione logistica della didattica e delle supplenze”. Nello specifico, secondo il calendario stabilito dalla Asl per quanto riguarda l’inoculazione della terza dose, le vaccinazioni avverranno così come segue, presso l’hub vaccinale del quartiere fieristico di San Giorgio:

30 Novembre 2021:

– Circolo didattico San Domenico Savio – T. Fiore;

– II° Circolo didattico Don Saverio Valerio;

– Istituto comprensivo Nunzio Ingannamorte;

– Istituto comprensivo San Giovanni Bosco – Benedetto XIII;

– Istituto comprensivo Santomasi – Scacchi.

7 Dicembre 2021:

– Istituto comprensivo Don Eustachio Montemurro;

– ISS V. Bachelet – G. Galilei;

– Liceo scientifico Giuseppe Tarantino.

Si precisa le scuole coinvolte nella campagna vaccinale il 30 Novembre resteranno chiuse, come da ordinanza sindacale, anche il primo Dicembre.

Gravina in Puglia, 28 Novembre 2020

Comune di Gravina in Puglia