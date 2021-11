AD ALESSANO LA TAPPA FINALE DI “THE LAST 20” DEDICATA ALLA PACE

I RAPPRESENTANTI DEI 20 PAESI

PIÙ IMPOVERITI DEL MONDO NELLA TERRA DI DON TONINO

La Fondazione di Partecipazione PCE “Terre del Capo di Leuca – De Finibus Terrae” comunica che il 28 e 29 novembre ad Alessano presso

l’Auditorium “Benedetto XVI” si svolgerà “The Last 20 – S. Maria di Leuca – PCE “De Finibus Terrae”. Si conclude ad Alessano, nella terra attraversata dalla lezione, dallo spirito, dalla pratica evangelica e sociale di don Tonino Bello, oggi venerabile, che ha fatto dell’incontro con gli ultimi e della Pace, il cardine del suo Magistero, l’ultima tappa del The Last 20.

L’iniziativa è partita, lo scorso luglio da Reggio Calabria su input dell’allora vice sindaco della città metropolitana calabrese, Tonino

Perna, con a tema la grande questione delle migrazioni, dell’accoglienza e dell’inclusione. Si è snodata nelle successive tappe di Roma sui temi della sicurezza alimentare, contrasto alla

povertà e alla fame nel mondo, la cooperazione, in particolare quella interuniversitaria, la questione femminile nei Paesi L20; Abruzzo e

Molise con al centro il dialogo interreligioso e interculturale, nuove forme di educazione alla diversità per le nuove generazioni,

cambiamento di prospettiva e di narrazione da parte dei media nei confronti dei Paesi Last 20.

Milano con la messa a fuoco della questione ambientale, della salute del clima e dell’altra economia. Uno sguardo diverso sul mondo

rispetto al G20 per affermare che non ci sono solo i primi 20 paesi del mondo ma anche gli ultimi, non poveri, come si ama ripetere, ma

impoveriti proprio dalle politiche di dominio e le nuove forme di colonialismo dei G20.

Il tema della tappa conclusiva, non casualmente, ad Alessano, reso è centrato sul tema della Pace, nella cittadina dove nacque ed è sepolto

Don Tonino Bello, reso venerabile dal 25 novembre scorso, da Papa Francesco. Il vescovo di Molfetta-Ruvo-Giovinazzo-Terlizzi fu celebre per il suo impegno per la pace, in particolare nella sua veste di Presidente di Pax Christi Italia (1985-1993).Un tema fuori, non a caso, dai radar e dal programma dei G20 che anche sulla guerra, il traffico di armi, lo sfruttamento delle risorse materiali e umane dei Paesi L20 e la devastazione dei loro territori

hanno costruito e mantengono il loro dominio sul pianeta. L’iniziativa nei giorni 28 e 29 novembre affronta anche il tema della questione femminile e ha soprattutto l’obbiettivo di presentare una piattaforma conclusiva di proposte concrete attuabili per i paesi e le

comunità dei last20.

Il Comitato The Last 20 dichiara: “Rivolgiamo un caloroso ringraziamento all’Ufficio nazionale della CEI per la Pastorale

turismo, sport e tempo libero, alla Diocesi di Ugento- Santa Maria di

Leuca, Fondazione di Partecipazione PCE “Terre del Capo di Leuca – De

Finibus Terra e la Fondazione Don Tonino Bello, per aver sposato da

subito i temi de The Last 20, decidendo di accoglierne la tappa

conclusiva.”

L’iniziativa, come da programma allegato, sarà impreziosita dallo

spettacolo musicale della Fondazione “La Notte della Taranta” previsto

per la sera di domenica 28 e dal contributo dell’attore Andrea

Pennacchi detto “Er Poiana” nella mattinata di lunedì 29 sempre ad

Alessano presso l’Auditorium “Benedetto XVI”.