Incidente stradale a Montemilone (Pz)

I Vigili del fuoco del Comando di Potenza, con il personale in servizio presso la sede distaccata di Palazzo San Gervasio, in data odierna alle ore 7.00 circa, sono intervenuti per incidente stradale sulla S.P. 43 Montemilone – Venosa.

I VV.F. sono stati allertati dalla Centrale Operativa del 118, arrivati sul posto hanno trovato due autovetture coinvolte in uno scontro frontale, una Audi A 3 ed una Fiat Punto. La donna di 51anni alla guida della Punto è deceduta, mentre l’uomo di 41 alla guida dell’Audi è stato trasportato in eliambulanza presso l’ospedale di Potenza.

I Vigili del fuoco hanno provveduto alla messa in sicurezza dei veicoli per evitare l’insorgere di incendi.

I VV.F. sono intervenuti con un’autopompa ed un fuoristrada per un totale di cinque unità.

Sul posto sono intervenuti Carabinieri, 118 e soccorso stradale.

