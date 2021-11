Festival Internazionale del Cinema di Salerno, Gran Galà di chiusura alla stazione marittima Zaha Hadid

Domani, alle ore 19.30, premiazioni dei vincitori 2021 con ospiti speciali come Nunzia Schiano, Rosaria De Cicco, Sonia Barbadoro, Pietro Masotti, Michele Zampino e tanti altri

È partito ufficialmente il countdown della serata finale della 75esima edizione del Festival Internazionale del Cinema di Salerno che, per la prima volta dalla sua nascita, ha scelto un palcoscenico d’eccezione per l’immancabile Gran Galà di chiusura, ovvero la stazione marittima Zaha Hadid.

L’appuntamento, fruibile in presenza e gratuitamente, è fissato per domani, sabato 27 novembre alle ore 19.30.

Durante il corso della serata verranno proclamati i vincitori del FICS 2021. Non solo, nella famosa conchiglia dell’archistar irachena, prenderanno parte e calcheranno il red carpet, anche tantissimi big del cinema e della televisione italiana, come: Nunzia Schiano, celebre attrice di grande spessore ed esperienza conosciuta soprattutto per il ruolo della madre di Mattia Volpe (Alessandro Siani) nella pellicola cinematografica ‘Benvenuti al Sud’; Rosaria De Cicco, attrice e musa di Ferzan Ozpetek e di ‘Un Posto al Sole’; Sonia Barbadoro, talentuosa attrice che nella sua trentennale carriera è stata diretta dai maggiori registi italiani, tra cui Massimo Popolizio; Pierluigi Gigante, brillante attore che vanta nel proprio parlmarès ‘Gomorra’ (stagione n.4) regia di Francesca Comencini, ‘Mors tua vita mea’ del regista Salvatore Metastasio, ‘La terra dei figli’ regia di Claudio Cupellini e ‘Qui rido io’ di Mario Martone; Nico Cirasola, regista, sceneggiatore e attore che ha debuttato accanto a Renzo Arbore in ‘Odore di pioggia’ (1989); Pietro Masotti, uno degli attori più amati del piccolo schermo che deve la sua popolarità alla partecipazione alla soap opera ‘Il Paradiso delle Signore’; Michele Zampino, regista, produttore, sceneggiatore; Ciro Esposito, attore partenopeo conosciuto ai più grazie al personaggio di Raffaele Aiello in ‘Io speriamo che me la cavo’; Eugenio Ricciardi, giovanissimo attore al suo debutto televisivo su Canale 5 con la mini serie ‘Storia di una famiglia perbene’ attualmente in onda; Saverio Vallone, attore e regista, figlio del grande Raf Vallone; Josella Porto, sceneggiatrice italiana che si occupa di cinema, documentari e televisione; Giuseppe Bucci, regista e sceneggiatore; e i giovani attori Ettore Signorelli e Pasquale Risiti.

La serata finale, che sarà presentata dall’immancabile Gaetano Stella accompagnato dalla giovaneconduttrice Annamaria Baccaro, sarà inoltre intervallata e arricchita da momenti musicali e di spettacolo che vedranno la partecipazione di artisti la cui fama è riconosciuta, non solo a livello nazionale, ma anche a livello internazionale, come: l’Academy Dance di Fabrizio Esposito; la cantante e flautista Martina Nappi; il Maestro Giovanni Paracuollo e Mario Donato Pilla, che si esibiranno rispettivamente il primo alla tromba e il secondo al pianoforte, per una performance musicale dedicata al celebre compositore Ennio Morricone; l’imitatore e showman Enzo Guariglia; e il cantante salernitano Orlando.

A sostegno dell’evento, sponsor prestigiosi come Banca Monte Pruno (www.bccmontepruno.it), prestigioso istituto di credito cooperativo; Fondazione Carisal (www.fondazionecarisal.it), organizzazione no profit orientata alla redditività del patrimonio che ha lo scopo di investirne i proventi in iniziative di sviluppo finalizzate alla crescita del territorio della provincia di Salerno; Camera di Commercio di Salerno (www.sa.camcom.it), ente autonomo funzionale di diritto pubblico, esponenziale degli interessi del sistema delle imprese della circoscrizione territoriale salernitana; Pasticceria Lello (www.facebook.com/pasticceriadalello), cattedrale del gusto salernitano, tra le più rinomate della città; Demetra Formazione (www.demetraformazione.it), società di servizi integrati per la formazione e il lavoro; Prometal Trading Srl (www.prometaltrading.it), punto di riferimento provinciale per grossisti, enti pubblici, settore DIY, negozi e impianti sportivi; Medical Service Srl – distributore del sistema AirBlue – (www.medserv.it); MorePlus (www.moreplus.eu), agenzia di servizi, idee, innovazioni per il marketing di successo; Corsi di Formazione per docenti e personale Ata (corsidiformazione2010@gmil.com).