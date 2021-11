El Dipita,”Se Vorrai”. Esce il primo singolo del giovane cantautore e compositore pisticcese.

El Dipita pseudonimo Giuseppe Di Pisa nato a Policoro il 7/7/1998 è un cantautore e compositore Pisticcese. All’età di 14 anni ha iniziato a suonare la chitarra e da allora non ha più smesso. Durante la sua adolescenza ha militato nel gruppo rock ICE IN THE SMOKE come bassista suonando cover italiane ed internazionali esibendosi in varie piazze locali e non. L’artista si ispira ai vari artisti del passato tra cui Battisti e Rino Gaetano ma si lascia influenzare anche dalle sonorità radiofoniche moderne. Il 25 novembre 2021 è uscito il suo primo singolo SE VORRAI su tutte le piattaforme digitali. È un brano pop con influenze testuali provenienti dal cantautorato italiano.

Disco Novità su Radio Laser in FM e APP e Radio Laser TV canale 835 del digitale terrestre in Basilicata e Puglia e su APP VIDEO