Sarà inaugurata sabato 27 novembre, a Matera, la statua dedicata a Francesco Paolo Conte, Guardia di Pubblica Sicurezza, Medaglia d’Argento al Valor Civile

Sabato prossimo 27 novembre, con inizio alle ore 11, avrà luogo in Piazza Vittorio Veneto, sotto la facciata del Palazzo dell’Annunziata, la cerimonia della scopertura del monumento commemorativo dedicato a Francesco Paolo Conte, Medaglia d’Argento al Valor Civile.

L’opera, in bronzo, è stata realizzata dallo scultore materano Raffaele Pentasuglia.

Alla cerimonia saranno presenti il Vice Capo della Polizia – Vice Direttore della Pubblica Sicurezza preposto all’Attività di coordinamento e di pianificazione delle Forze di polizia, Prefetto Maria Teresa Sempreviva, e altre autorità civili, militari e religiose, tra cui il Prefetto di Matera Sante Copponi, il Questore di Matera Eliseo Nicolì, il Sindaco di Matera Domenico Bennardi e l’Arcivescovo di Matera Mons. Antonio Giuseppe Caiazzo.

Francesco Paolo Conte, materano, Guardia di Pubblica Sicurezza, morì proprio in piazza Vittorio Veneto il 24 ottobre 1928, a soli 28, anni durante il soccorso prestato ad alcuni concittadini in pericolo a causa di un terribile nubifragio che in quella giornata si abbatté sulla città di Matera.

Dopo la scopertura, la cerimonia proseguirà all’interno dell’attiguo Cinema Teatro Gerardo Guerrieri, dove avranno luogo gli interventi del Questore Eliseo Nicolì, del Sindaco Domenico Bennardi, dei familiari di Francesco Paolo Conte, dello scultore Raffaele Pentasuglia, del Prefetto Sante Copponi e per concludere quello del Vice Capo della Polizia, Prefetto Maria Teresa Sempreviva.

Seguirà una breve esibizione degli allievi del Conservatorio Musicale “E.R. Duni” di Matera.

La cittadinanza è invitata.

Matera, 25 novembre 2021