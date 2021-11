In arrivo un Natale luminoso e inclusivo per la città di Policoro che, senza dimenticare le norme anti-Covid, strizza l’occhio alla perduta normalità.

Dopo aver passato lo scorso Natale fortemente limitati a causa delle restrizioni della pandemia da Covid 19, quest’anno l’Amministrazione comunale di Policoro vuole lanciare un chiaro messaggio di rinascita proprio con l’avvento delle festività natalizie. Grazie ad una campagna vaccinale attiva che ha permesso alla città metapontina e all’Italia intera di ripartire, il Comune di Policoro vede nel Natale che verrà, un modo per riappropriarsi delle relazioni umane e interpersonali, che si sono perse durante lo scorso anno, sempre nel rispetto delle norme anti covid.

I negozi e tutte le attività che ruotano intorno al Natale possono riappropriarsi del rapporto con una utenza felice di poter vivere, seppure con le dovute cautele, le festività in arrivo.

A questo proposito, l’Assessorato al Turismo, Sport e Spettacolo, ha indetto un avviso pubblico, per procedere alla programmazione di eventi, attività, manifestazioni e spettacoli da realizzare nel periodo di dicembre 2021 – gennaio 2022, una serie di appuntamenti denominati “Policoro è… Natale”. Questa iniziativa era indirizzata a tutte le associazioni culturali, teatrali, musicali, sportive, di volontariato o di promozione sociale che hanno fatto giungere la propria domanda entro la giornata di giovedì 25 novembre.

Ma è sulle fasce più deboli che l’Amministrazione ha voluto focalizzare la propria attenzione, coinvolgendo la Caritas con una donazione economica volta a garantire, alle famiglie e ai bambini meno fortunati, un supporto sia alimentare, con l’acquisto di beni di prima necessità, che materiale, attraverso l’acquisto di doni.

Infine, grazie all’organizzazione del Pranzo Solidale di Natale, a cura della Caritas, anche le persone sole, fragili, senza sostegno famigliare, potranno sentirsi “a casa” e festeggiare il Santo Natale.

L’altro tema su cui l’Amministrazione comunale è molto attenta e sensibile è quello dell’inclusione sociale dei diversamente abili, per i quali sarà possibile accogliere proposte progettuali da parte di associazioni ONLUS che operano nel settore della disabilità con sede a Policoro che creino attività ricreative e di svago, sempre nel periodo natalizio. L’obiettivo è quello di favorire divertimento e spensieratezza in soggetti con disabilità affinché possano sentirsi integrati nella comunità e mai invisibili.

Anche per quanto riguarda le luminarie, simbolo di festa e gioia, ci sono in programma delle novità: saranno accese in anticipo rispetto agli anni scorsi e illumineranno zone nuove.

Insomma un Natale ricco di sorprese e di eventi per il Comune di Policoro che, come afferma l’Assessore al Turismo, Sport e Spettacolo, Maria Teresa Prestera, “in quanto perla del metapontino, Policoro ha il dovere di farsi trovare pronta in questi eventi, perché una città che si presenta bella da vedere porta anche un ritorno economico per tutte quelle attività commerciali che lo scorso anno hanno sofferto a causa della pandemia. Ora più che mai è importante che la magia del Natale scaldi i cuori di tutti noi e che ci riporti la speranza per un ritorno alla normalità”.