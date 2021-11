Imprese di pesca di Maratea: “E’ ora che anche Praia a Mare partecipi al processo condiviso della stesura del Contratto di Fiume della Valle del Noce”.

Al convegno “transizione ecologica tra mare e ambiente” il Presidente della FEE Italia Claudio Mazza e il Presidente del Parco del Pollino Domenico Pappaterra parlano del Contratto di Fiume.

L’Associazione di Coordinamento delle Imprese di pesca del litorale Tirrenico Lucano, ha partecipato al convegno tenutosi ieri presso la sala congressi del “Borgo Fiuzzi” organizzato dall’Amministrazione Comunale di Praia a Mare, i temi della sostenibilità ambientale hanno tenuto banco in tutti gli interventi dei Relatori seduti al tavolo.

In particolare gli interventi del Presidente della Fee Italia e del Parco del Pollino hanno chiesto azioni sinergiche alle Istituzioni locali e alle Amministrazioni Comunali, al fine di porre in essere scelte strategiche per poter affrontare la sfida della tutela della biodiversità e degli habitat marini.

Il commento del portavoce Chiappetta Manuel: “ È stato veramente confortante, ascoltare il Dott. Claudio Mazza, che si è soffermato sull’importanza, che la redazione del Contratto di Fiume della Valle del Noce, avrà come strumento di pianificazione territoriale, e sulle capacità d’intervento che lo stesso potrà avere nelle criticità in essere. Siamo convinti che la comunità di Praia a Mare debba partecipare attivamente nella stesura del CDF del Noce, essa infatti non può non essere presente in un modello nuovo di partecipazione, un modello che vede per la prima volta le associazioni di categoria, le associazioni ambientaliste, i marittimi, le comunità tutte attrici principali.

L’appello di Chiappetta: “Chiediamo all’amministrazione Comunale di Praia a Mare di portare la questione sul tavolo politico amministrativo territoriale, di analizzare la possibilità di condividere un percorso comune con tutte le altre Amministrazioni Comunali della Valle del Fiume Noce, e di firmare, sul solco tracciato dagli altri Consigli Comunali, l’approvazione del Manifesto d’intenti promosso dal Flag Coast To Coast di Basilicata, facendo propri gli obbiettivi prioritari dello stesso”.

