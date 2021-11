Masterclass Lucania food experience

Riprendono a Policoro i corsi di formazione targati Lucania Food Experience. Tre date previste per il mese di dicembre, tre masterclass con tre giovani chef d’eccezione. Il collettivo Lucania Food Experience presente da diversi anni sul territorio lucano, promuove i prodotti tipici attraverso la figura degli chef lucani professionisti. Tanti gli eventi a cui l’Associazione ha partecipato, primo fra tutti il Festival della Canzone Italiana a Sanremo , per anni vetrina di successo per gli chef ed i nostri prodotti. “Questi corsi , come tutte le nostre attività è stato possibile realizzarle in questi anni grazie al supporto dei nostri tesserati o grazie a piccole sponsorizzazioni di partners locali. Vorremmo poter realizzare maggiori attivita’ utili anche per la formazione dei nostri chef e dei nostri ristoratori. Siamo convinti che solo attraverso la conoscenza e la formazione si possa migliorare e di conseguenza migliorare anche l’ambiente in cui si vive” ci

dice il Presidente dell’ Associazione Maria Grazia Settembrino. “Nonostante il terribile momento storico vorremmo ripartire con le nostre attività per essere quasi di incoraggiamento ad un mondo, quello della ristorazione, vessato da tutti i fronti. Quest’anno abbiamo ampliato il nostro collettivo ed incluso oltre agli chef anche tanti professionisti del settore, tra cui ristoratori, barman , sommelier etc. Stiamo organizzando una serie di corsi gratuiti rivolti proprio ai tesserati e a chiunque volesse entrare a far parte della nostra Associazione. Saranno anche occasioni per incontrare e conoscere gente nuova del settore, momenti di condivisione e di visibilità” ci dice invece lo chef leader del

gruppo Mario Demuro. I corsi si terranno presso Omniarredi a Policoro e vedranno protagonisti tre giovani ma già molto noti chef del nostro territorio. Il 7 dicembre si terrà la masterclass “Autunno a Bramea” dell’executive chef del ristorante Bramea Francesco Lorusso, già vincitore di Emergente chef per il sud Italia. Nel suo ristorante a Palazzo San Gervasio in provincia di Potenza, lo chef riesce a stupirci attraverso il suo modo di interpretare la stagionalità lucana.Il 14 dicembre sarà la volta dello chef Vincenzo Paolicelli, executive chef presso “Botega Culinaria” a Matera, con la

masterclass “Innovazione della tradizione “. Di origini materane, è uno chef dall’esperienza ventennale nonostante la sua giovane età, infatti ha lavorato con chef del calibro di Antonello Colonna e Marco Martini.

Il 20 dicembre ci sarà una masterclass a tema natalizio tenuta dallo chef Luigi Papangelo, executive chef del ristorante Ostè ad Altamura. Il menù di Natale dello chef Luigi Papangelo vedrà la partecipazione dei sous chef Michele Coletta e Domenico Carlucci. Classe ‘90, di Irsina, ha già avuto diverse esperienze da nord a sud in importanti start up. La sua è una cucina che non ama gli schemi, ma bensì ama osare e poi realizzare. Le masterclass si terranno alle ore 15:00 presso Omniarredi, zona Artigianale, Policoro (Mt). I corsi sono in collaborazione con Omniarredi. Partners degli eventi Spesì, Pescheria De Cono Policoro di Antonio De Cono e Camelot Bistrot Policoro.

Maria Grazia Settembrino.

(Presidente Lucania Food Experience)