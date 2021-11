Comune di Pomarico: emergenza Covid, agevolazioni TARI 2021 per utenze non domestiche

di MICHELE SELVAGGI

POMARICO. Interessante provvedimento dell’Amministrazione Comunale guidata dal sindaco Francesco Mancini. Con l’approvazione della delibera n.136 dello scorso 15 novembre infatti, è stata approvata l’agevolazione TARI per l’anno 2021, a tutte le utenze non domestiche che operano nel del territorio comunale, di Pomarico a seguito della emergenza COVID 19, pur non essendo state costrette a sospendere la loro attività o ad esercitarla in forma ridotta a seguito di provvedimento nazionale o regionale e che comunque abbiano avuto una riduzione del fatturato almeno del 30 per cento. “ La nostra azione – ha spiegato soddisfatto il primo cittadino Mancini – è dettata dalla crisi acclarata che attanaglia tutto il nostro territorio, nella speranza di poter andare incontro alle nostre attività commerciali e a tutte le partite IVA, che sicuramente hanno sofferto le limitazioni dovute alla pandemia, soprattutto nei primi mesi dell’anno”. Un provvedimento, quello approvato dalla Giunta Municipale, di un certo spessore quindi, che potrebbe essere anche seguito da analoghi provvedimenti degli altri comuni del territorio lucano, attesi i notevoli disagi che da circa un paio di anni hanno colpito, tra l’altro, anche tutte categorie con partite IVA.