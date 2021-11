Il Primo Dirigente della Polizia di Stato Michele De Tullio lascia la Questura di Matera per assumere l’incarico di Vicario del Questore di Taranto

Il Primo Dirigente della Polizia di Stato Michele De Tullio ha lasciato la Questura di Matera per raggiungere la Questura di Taranto dove da oggi ricopre l’incarico di Vicario del Questore, su disposizione del Capo della Polizia – Direttore Generale della Pubblica Sicurezza Lamberto Giannini.

Il dr. Michele De Tullio, originario di Bari, ha lavorato a Matera per un anno e 5 mesi con l’incarico di Vicario del Questore, contribuendo fattivamente ai buoni risultati sul piano della sicurezza ottenuti in questa provincia. Tra le altre cose, ha sovrinteso ai servizi di ordine e sicurezza pubblica in occasione della riunione dei Ministri degli Esteri del G20 dello scorso giugno a Matera.

Il Questore Eliseo Niccolì, i funzionari e tutto il personale della Questura di Matera gli augurano buon lavoro e una prosecuzione di carriera ricca di soddisfazioni.