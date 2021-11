SABATO 18 DICEMBRE 2021 ELECTION DAY PER I CONSIGLI PROVINCIALI – LA PRESENTAZIONE DELLE LISTE ENTRO DOMENICA 28 NOVEMBRE

Sono state pubblicate sul sito della Provincia di Potenza, al link http://www.provincia.potenza.it/provincia/detail.jsp?otype=1128&id=167038 le modalità operative per la presentazione delle liste dei candidati al Consiglio Provinciale di Potenza il cui rinnovo avverrà contestualmente a tutte le altre Province italiane DOMENICA 18 DICEMBRE 2021 dalle ore 8 alle ore 20. Le liste sottoscritte da un minimo di 65 consiglieri comunali e composte da un massimo di 12 nomi fatte salve le norme in materia di rispetto della parità di genere (60 e 40%), potranno essere presentate presso l’Ufficio elettorale della Provincia di Potenza in Piazza Maria Pagano situato al III piano, dalle ore 8 alle ore 20 di Sabato 27 Novembre e dalle ore 8 alle ore 12 di Domenica 28 Novembre c.a.. Il corpo elettorale, trattandosi di elezione di secondo livello, è stato ufficialmente stimato in 1214 consiglieri comunali, salvo variazioni fino al giorno precedente le votazioni. Nell’occasione, si procederà al solo rinnovo dell’Assemblea Provinciale.

