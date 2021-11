Immaginario travolgente ed elettrico, colorato, appassionante, tutto da ballare a volume esagerato per IL BOOM, il nuovo singolo di JOVANOTTI, scritto da Lorenzo e prodotto da Rick Rubin, fuori venerdì 19 novembre per Polydor, in radio e su tutte le piattaforme digitali a distanza di più di due anni e mezzo dall’ultimo progetto discografico.

