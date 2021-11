IL GRUPPO POSTE ITALIANE CONSEGNA IL VACCINO MODERNA ALLE STRUTTURE SANITARIE LUCANE.

Potenza – 19 Novembre 2021. Il prossimo 22 novembre, Poste Italiane, tramite il

suo corriere espresso Sda, scortato da militari dell’Esercito Italiano distribuirà in

Basilicata 17.900 dosi di vaccino “Moderna”, 12.000 per Potenza e provincia e 5.900

per Matera e zone limitrofe.

L’azienda, che già da tempo collabora con il Commissario Straordinario, ha

attrezzato 40 furgoni con celle frigo da 1.300 litri ognuna e si occupa della consegna

sul territorio nazionale con un network dedicato..

