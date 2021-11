Pisticci M5S: si sono conclusi i lavori di efficientamento energetico realizzati con i fondi ministeriali messi a disposizione dei comuni grazie alla “Norma Fraccaro”.

Con l’istallazione delle ultime lampade, nei pressi del mercato coperto di Marconia, si sono conclusi i lavori di efficientamento energetico realizzati con i fondi ministeriali messi a disposizione dei comuni grazie alla “Norma Fraccaro”.

Complessivamente, tra le annualità 2020 e 2021, l’amministrazione Verri ha destinato fondi sull’ammodernamento della pubblica illuminazione per 180.000€. I lavori, eseguiti tramite affidamento diretto, mediante richiesta di preventivi, hanno coinvolto le due ditte di manutenzione comunale SE.CI. ed Elettroservice e la ditta Angelone, per la realizzazione degli interventi eseguiti nel parcheggio multipiano di Pisticci.

Abbiamo istallato 1000 nuove armature stradali LED e circa 400 lampade storiche e d’arredo urbano sono state oggetto di “relamping” sempre con tecnologia ad alta efficienza energetica LED.

Oggetto degli interventi sono stati i due principali centri urbani;

A Pisticci: Rione Terravecchia, Chiesa Madre, viabilità centrale di Pisticci centro, parcheggio multipiano;

A Marconia: L’illuminazione stradale di Piazza Eletta, del mercato coperto, Via S. G. Bosco, Via Cagliari, Via 4 Caselli, Viale Gramsci, Via Firenze, Via Togliatti, Via Morandi, Via Pitagora, Via Lazio, Via Puglia, Via D’Alessandro, Via Portella della Ginestra, Via Labriola, Via Pasteur, Via Veneto, Via Lucca, Via Lombardia, Via Piemonte, Via Venezia e Viale Ontario sul quale oltre alla sostituzione dei corpi illuminanti abbiamo provveduto alla sostituzione di 5 sbracci ed alla messa in sicurezza dei restanti.

In ultimo, ma certamente non per ordine d’importanza, la sostituzione dell’intera linea luci lungo la strada di collegamento tra lido 48 e San Basilio (in zona mare) ed il tratto di collegamento provinciale “Pisticci – San Basilio” dall’altezza di Viale Ontario sino all’impianto semaforico di Tinchi.

Fa sicuramente ben sperare l’interesse mostrato del neo assessore Rocco Negro il quale, tramite i canali social, ha comunicato il ripristino di alcune lampade nell’area pedonale di Piazza Elettra e di aver preso a cuore la situazione della pubblica illuminazione in particolar modo del Rione Dirupo.

A tal proposito è opportuno evidenziare che sono già state acquistate dalla scorsa amministrazione l’intera serie di nuove lampade LED del Rione Dirupo e lungo gli archi del camminamento “Loggia Fratelli Lapadula” che purtroppo ad oggi non sono state istallare per aspetti inerenti caratteri tecnici/economici.

Altro aspetto fondamentale, evidenziato al punto 19 nella D.G. 128/2021 è la “Sostituzione di tutte le armature stradali contenenti mercurio presenti nel territorio comunale (in particolar modo: zona sa Leonardo, SP176-Pisticci Scalo, SP Pisticci-San Basilio in prossimità del“Circolo Tennis Pisticci”, Rione Tredici) mediante il recupero delle 300 armature stradali rimosse e sostituite con armature LED dall’abitato di Marconia e la provinciale SP San Basilio–Mare.”

Ci auguriamo che l’assessore Negro voglia seguire, con la stessa costanza e dedizione, la strada da noi tracciata in questi anni.

Pisticci 5 Stelle