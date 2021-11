Bardi: “Sabato riapre l’Ospedale di Venosa. Segnale di ripartenza dopo il Covid”

“Con grande soddisfazione possiamo annunciare la riapertura dell’Ospedale di Venosa

il 20 Novembre, dopo la lunga fase Covid, che resta comunque sotto la nostra

attenzione, anche data la curva dei contagi. Ma grazie alla campagna vaccinale, che

vede un 87% dei lucani vaccinabili che hanno ricevuto almeno una dose, oggi abbiamo

numeri nettamente migliori rispetto a un anno fa. E questo sforzo della Regione ci

consente di riaprire l’Ospedale di Venosa. Ringrazio l’Assessore Leone e il Dr.

D’Angola per questo servizio alla comunità di Venosa e di tutta l’area circostante”. Lo

afferma in una nota il Presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi.

Nel dettaglio, riprendono le seguenti attività presso il POD:

Centro Alzheimer

MOC

Radiologia

Laboratorio Analisi

Attività chirurgiche di oculistica

Gruppo operatorio e dell’Endoscopia Digestiva (quattro sedute settimanali) “Piastra

Ambulatoriale” Oculistica

Attività COVID (spostate al II piano, mentre attualmente sono al III piano)

ADI

Centrale di Telemedicina Medicina Fisica e Riabilitativa

Il servizio di Continuità Assistenziale, attualmente allocato nella struttura di via

Pasquale di Chirico, sarà trasferito nella sua sede originaria al piano interrato del POD.

Struttura di via Pasquale di Chirico

Servizio veterinario

Sportello CUP

Ufficio Igiene e S.P. e D.S.M.

Protesica

Attività consultoriali e di logopedia

Uffici di Ragioneria, di Economato e del Personale attualmente allocati in via Roma.

