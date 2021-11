ALLA RICERCA dei BENI COMUNI

La salvaguardia del patrimonio culturale(beni culturali materiali e immateriali,paesaggio,memoria) e

ambientale “minore”

E’ un progetto che l’Associazione Italia Nostra ha promosso sul territorio nazionale selezionando n. 19

sezioni; tra queste è la sezione di Matera, presidente Gianni Pisicchio

Ogni sezione di IN sarà capofila di un’azione diffusa sul territorio, con lo scopo di porre in essere concrete

proposte di valorizzazione riguardo al tema dei beni culturali materiali e immateriali,paesaggio,memoria .

Venerdi 19 novembre, presso il Carrubo, a Matera, ci incontreremo per il primo laboratorio di

progettazione partecipata.

L’attività formativa e laboratoriale sarà finalizzata ad attivare, promuovere e sostenere i processi di

conservazione e valorizzazione dell’ingente patrimonio del Paese, a bloccarne i fenomeni di degrado, e a

rafforzare la rete dei cittadini consapevoli e interessati.

