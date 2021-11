Ripartire dal movimento naturale: grande partecipazione al convegno della Scuola Regionale dello Sport CONI

Si è concluso con successo l’interessante convegno organizzato dalla Scuola Regionale dello Sport CONI in

collaborazione col Comitato Regionale CONI di Basilicata e il Comune di Oliveto Lucano. “Ripartiamo dal

movimento naturale per rimanere attivi”, un evento per porre l’attenzione sul momento della ripartenza da

questo stop forzato imposto dal fenomeno pandemico mondiale ma anche per sottolineare come il

movimento si attesta come strategia di prevenzione nella lotta alla sedentarietà e all’ipocinesia o all’inattività

fisica, prerequisiti questi che portano ad una vera e propria patologia: l’obesità, a cui sono collegate una serie

di problemi cardiovascolari e l’ipertensione (la sindrome metabolica).

A fare gli onori di casa il neo sindaco di Oliveto Lucano, Nicola Terranova, insieme alla Sua

Amministrazione, che hanno ospitato l evento nella Sala Consiliare con un’inaspettata e nutrita platea.

Al convegno ha preso parte il numero uno dello sport Lucano, Leopoldo Desiderio, Presidente della Scuola

Regionale dello Sport CONI e del Comitato di Basilicata che si sta prodigando con il suo potere dirigenziale

in modo ammirevole per una diffusione capillare e intensa dell’attività sportiva nella nostra regione.

Tra i relatori spicca anche il nome del parroco di Oliveto Lucano, Padre Antonio Mario che ha illustrato

l’importanza e la valorizzazione del movimento come viatico sociale, e le cui iniziative locali ne sono

testimonianza. Don Mario ha analizzato in modo dettagliato tutti gli aspetti psicosociali legati all’attività

sportiva trasferendo alla platea suggerimenti su nuovi stili di vita, invitando così ad una profonda riflessione.

Presente anche il dott. Maurizio Napolitano che ha trattato, da un punto di vista giuridico, le responsabilità

legate alla violazione delle norme di condotta che devono essere necessariamente osservate in un periodo

pandemico come quello attuale, caratterizzato tra l’altro da numerose limitazioni della libertà personale.

La ripresa dello sport nel nostro territorio è stata sottolineata anche dal Direttore Scientifico della Scuola

Regionale dello Sport CONI di Basilicata, il prof. Vincenzo D’Onofrio, il quale in modo chiaro e sintetico ha

esposto i contenuti della sua relazione, legandosi al tema del convegno attraverso l’importanza di un nuovo

stile di vita che deve essere sempre connesso al movimento. Il suo intervento corredato da un repertorio di

immagini e video, è servito ad introdurre un excursus storico dove è stata raccontata la storia del movimento

dalla sua nascita ad oggi. Dalle parole del Direttore Scientifico sono stati compresi tutti gli effetti positivi

prodotti dal movimento che contrastano sia il fenomeno pandemico che le dannose patologie conseguenti ad

una mancata o scarsa attività motoria generale. Il messaggio principale è stato quello di considerare l’evento

come stimolo, rilancio e input essenziale per la ripartenza non solo di una piccola comunità (che ha ospitato l’evento) ma per l‘intero territorio lucano che è incaricato di diffondere rapidamente la cultura movimento

come salvavita per tutte le fasce di età.

I lavori sono stati coordinati e moderati egregiamente dalla dottoressa Antonella Spani che oltre a dare un

contributo essenziale al valore in teme da difendere per il benessere psicofisico di ogni persona, è riuscita

attraverso brevi interventi a coinvolgere l’intera platea in un dibattito finale da cui sono venute fuori

curiosità, domande e proposte molto costruttive. Un ringraziamento doveroso va alla Dottoressa Antonella

Sabia che con dedizione ha organizzato nei minimi dettagli l’evento culturale di Oliveto Lucano

Potenza, 17/11/2021