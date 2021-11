ASP BASILICATA. DOSE DI RICHIAMO J&J: CALENDARI E APERTURA POMERIDIANA HUB VACCINALE POTENZA

Mercoledì 17 novembre 2021 – L’Asp Basilicata, di concerto con la Regione Basilicata comunica che a partire da domani, giovedì 18 novembre 2021, l’HUB vaccinale “Tenda del Qatar” in via dell’Ateneo Lucano a Potenza, sarà aperto nei giorni feriali – dal lunedì al sabato – anche nella fascia oraria pomeridiana dalle ore 14.00 (ultimo accesso vaccinale mattutino) alle ore 19.00 (ultimo accesso vaccinale pomeridiano).

Potranno ricevere la dose vaccinale di richiamo coloro che a partire dal 15 maggio 2021 hanno effettuato la vaccinazione COVID con vaccino monodose Johnson & Johnson in uno dei due HUB vaccinali della città di Potenza (tenda del “Qatar” o palestra “Rocco Mazzola”).

Gli interessati possono recarsi presso il suddetto HUB vaccinale nelle date indicate nel CALENDARIO avendo cura di presentarsi – possibilmente – alla stessa ora della prima somministrazione indicata nel certificato vaccinale.

Chi non potesse – per oggettivi motivi lavorativi e/o personali – recarsi nei giorni stabiliti dal calendario, potrà sempre accedere alla vaccinazione in qualsiasi giorno e a qualsiasi ora dal 18 novembre al 2 dicembre 2021.

Si raccomanda comunque – nei limiti del possibile – di rispettare calendarizzazione e orari.

Coloro che invece hanno ricevuto la prima dose in un altro HUB vaccinale dell’ASP, potranno accedere allo stesso HUB – solo di mattina – rispettando possibilmente il calendario indicato.

Rimane confermata la possibilità di accesso libero per la somministrazione della III dose a tutti gli utenti “Over 60”.

Quanti hanno ricevuto la prima dose di Johnson & Johnson nei mesi di Agosto e Settembre 2021 potranno recarsi presso l’HUB vaccinale rispettivamente nei mesi di Febbraio e Marzo nello stesso giorno ed ora della prima dose.

NOTA ASP 17 NOVEMBRE 2021 con CALENDARIO