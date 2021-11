ROBY FACCHINETTI PRESENTA IL SINGOLO ‘UOMINI SOLI’. Su Radio Laser dal 19 novembre

IN USCITA IL 19 NOVEMBRE IL BRANO E’ ESEGUITO DALL’ORCHESTRA RITMICO SINFONICAE DALLA BUDAPEST ART ORCHESTRA

Il singolo ‘Uomini soli’ anticipa , ‘Simphony’, il nuovo progetto discografico di Roby Facchinetti, distribuito da Believe, in uscita il prossimo 26 novembre su tutte le piattaforme, negozi di dischi e digital store. ‘Uomini Soli’ esce in radio il prossimo 19 novembre. Il brano è eseguito dalla grande Orchestra Ritmico Sinfonica Italiana e dalla Budapest Art Orchestra, entrambe dirette dal Maestro Diego Basso, anche arrangiatore dell’intero album.‘Simphony’ sarà anche un tour, organizzato da Colorsound, che partirà il 22 marzo 2022 da Bergamo e toccherà le principali città italiane.