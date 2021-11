Rapporto Ecomafia 2021. Le storie e i numeri della criminalità ambientale in Italia

Nel 2020, anno nero segnato dalla pandemia, nonostante la flessione dei controlli effettuati (-17%) i reati ambientali toccano quota 34.867 (+0,6% rispetto al 2019), con una media di 4 ogni ora. Cresce l’impatto nelle regioni a tradizionale presenza mafiosa (46,6% del totale) e aumentano sia le persone denunciate (+12%) che gli arresti (+14,2%)

Ambiente sotto attacco: codice rosso per boschi e fauna. 4.233 i reati relativi agli incendi boschivi (+8,1%). 8.193 quelli contro gli animali, poco meno di uno ogni ora. Illeciti in calo ma più arresti (+15,2%) nel ciclo dei rifiuti e più persone denunciate in quello del cemento (+23,1%)

In Basilicata persiste il dato di quasi tre reati ambientali al giorno (ma con meno controlli effettuati). Stabili i numeri dell’illegalità nel ciclo del cemento. In leggero calo i reati nel ciclo dei rifiuti

Legambiente: “Fondamentale non abbassare la guardia contro gli ecocriminali, completare e rafforzare il sistema normativo e alzare il livello qualitativo dei controlli pubblici ambientali in tutta Italia, a partire dal Centro-Sud, soprattutto ora che il Paese spenderà le ingenti risorse pubbliche previste dal PNRR”

Nel 2020, anno nero segnato dalla pandemia Covid-19, l’Ecomafia non conosce lockdown e pause, né risparmia l’ambiente. A fotografare la situazione è il nuovo rapporto Ecomafia 2021, realizzato da Legambiente con il sostegno di COBAT E NOVAMONT e edito da Edizioni Ambiente. In Italia nel 2020 sono 34.867 i reati ambientali accertati (+0,6% rispetto al 2019), alla media di oltre 95 reati al giorno, 4 ogni ora. Aumentano le persone denunciate: 33.620 (+12% rispetto al 2019), le ordinanze di custodia cautelare eseguite 329 (+14,2%), i sequestri effettuati 11.427 (+25,4%), ma cala il numero complessivo dei controlli passati da 1.694.093 del 2019 a 1.415.907 del 2020, con una flessione del 17% rispetto al 2019. Sempre alta l’incidenza dei reati ambientali accertati nelle quattro regioni a tradizionale presenza mafiosa (ossia Sicilia, Campania, Puglia e Calabria), esattamente 16.262, il 46,6% del totale nazionale, con 134 arresti, nel 2019 erano stati “soltanto” 86. Il mercato illegale è di 10,4 miliardi di euro (- 0,9% sul 2019). Crescono gli investimenti a rischio: 11,2 miliardi di euro (+2,6 sul 2019). Nella classifica regionale, Campania, Sicilia, Puglia sono le regioni più colpite da illeciti ambientali. Al quarto posto quest’anno sale il Lazio con 3.082 reati, con un incremento del 14,5% sul 2019, superando così la Calabria. La Lombardia resta la regione con il maggior numeri di arresti. Preoccupante anche il numero dei comuni commissariati per ecomafia sino a oggi, ben 32, dei quali 11 sono stati sciolti nei primi nove mesi del 2021.

Un quadro nel complesso preoccupante, se si considera che una parte molto significativa degli illeciti analizzati nel rapporto Ecomafia ha a che fare con la violazione di normative connesse ad attività delle imprese, che pure hanno dovuto subire, in diversi settori, la sospensione delle produzioni, causata, appunto, dai lockdown. A confermare la pressione sostanzialmente inalterata dell’eco-criminalità nel nostro paese è anche l’applicazione dei delitti contro l’ambiente, introdotti nel Codice penale dalla legge 68 del 2015: 883 i procedimenti aperti (in leggera flessione rispetto al 2019, quando erano stati 894), con 2.314 soggetti denunciati e 824 arresti. E il numero più alto di procedimenti, ben 477, ha riguardato il delitto di inquinamento ambientale. Nota positiva: il numero crescente di Procure che hanno risposto all’appello del ministero per monitorare l’applicazione della legge 68: è stato superato l’88% degli uffici competenti (l’anno precedente l’80%), la percentuale più alta di sempre, segno evidente di una sensibilità crescente verso i crimini ambientali anche all’interno dell’ordinamento giudiziario.

“Non si deve assolutamente abbassare la guardia contro i ladri di futuro – dichiara Stefano Ciafani, presidente nazionale di Legambiente – a maggior ragione in un momento storico in cui dovremo spendere ingenti risorse pubbliche previste dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr). Va scongiurato in ogni modo il rischio di infiltrazioni ecomafiose nei cantieri per la realizzazione di opere ferroviarie e portuali, impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili e di riciclo dei rifiuti, depuratori, interventi di rigenerazione urbana, infrastrutture digitali, solo per fare qualche esempio delle opere che servono alla transizione ecologica del paese. Il lavoro di repressione ha avuto un’impennata grazie ai delitti contro l’ambiente, che siamo riusciti a far inserire nel Codice penale nel 2015, dopo 21 anni di lavoro incessante. Ora è fondamentale un deciso cambio di passo che porti a completare il sistema normativo inserendo i delitti ambientali e di incendio boschivo tra i reati per cui è possibile, vista la loro particolare gravità e complessità, prorogare i termini di improcedibilità previsti dalla riforma della giustizia, approvata dal Parlamento. Va aggiornato il Codice penale inserendo tra i delitti anche le agromafie, il traffico di opere d’arte e di reperti archeologici e il racket degli animali. È poi fondamentale – continua Ciafani – alzare il livello qualitativo dei controlli pubblici ambientali in tutta Italia, a partire dal Centro-Sud. Servono nuove risorse finalizzate all’aumento del personale per le valutazioni e le ispezioni e all’acquisto della strumentazione innovativa per effettuare i monitoraggi. Si deve procedere speditamente all’approvazione dei decreti attuativi della legge 132 del 2016, che ha istituito il Sistema nazionale per la protezione dell’ambiente”.

I dati della illegalità ambientale in Basilicata

Nella classifica generale delle illegalità ambientali la Basilicata si colloca al 15° posto (dati 2020) e quindi migliora di una posizione rispetto al 2019, con una leggera riduzione del numero totale dei reati (978 contro 1017) che deve tener conto comunque della riduzione del numero dei controlli nel 2020. I reati accertati rappresentano il 2.8% del totale nazionale, un valore elevato se considerato in rapporto alla popolazione residente, ma su questo aspetto va sempre tenuta presente la capillare attività di contrasto delle forze dell’ordine sul territorio regionale. Rispetto al 2019 diminuisce di poco il numero delle persone denunciate, ma aumentano quelle arrestate e anche il numero dei sequestri.

A livello provinciale risalta in negativo il dato di Potenza che “sale” al 10° posto (era al 14° nel 2019 e al 28° nel 2018)

I dati dell’illegalità nel ciclo del cemento in Basilicata non rilevano significativi segnali di miglioramento, mentre quelli dell’illegalità nel ciclo dei rifiuti sembrano essere relativamente più confortanti.

Nella classifica relativa al ciclo del cemento si conferma la stessa posizione del 2019 in termini di reati accertati (11° posto a livello nazionale). Sempre tenendo conto del minor numero di controlli i reati diminuiscono (da 400 a 358) ma aumentano i sequestri (da 28 a 42). Nella classifica provinciale delle illegalità nel ciclo del cemento balza agli occhi il dato della provincia di Potenza che occupa la 4a posizione dopo Napoli, Cosenza e Salerno. Inoltre va ricordato che la Basilicata è molto in ritardo negli abbattimenti degli abusi edilizi: dal 2004 al 2020 su 732 ordinanze di demolizione ne sono stati eseguite 190, quindi il 26% al di sotto della pur insoddisfacente media nazionale del 33%.

Nella classifica relativa al ciclo dei rifiuti, nel 2020 sono state accertate 187 infrazioni (nel 2019 erano state 264) con la Basilicata che si colloca in 16a posizione (migliorando di tre posizioni rispetto al 2019). Diminuiscono persone denunciate e sequestri, ma anche i controlli.

Aumentano le infrazioni accertate a danno degli animali (sono 58 nel 2020, erano 47 nel 2019, 36 nel 2018) con 24 persone denunciate e 23 sequestri. Tuttavia solo Molise e Val d’Aosta hanno meno reati contro la fauna rispetto alla Basilicata.

Legambiente è da sempre in prima linea contro le mafie che distruggono l’ambiente. Denunce, dossier, testimonianze. Tra il 2020 e il 2021 gli avvocati dei Centri di Azione giuridica sono stati impegnati in 40 procedimenti penali di particolare gravità dove l’associazione ambientalista si è costituita parte civile

e 40 cause di grande rilievo, tra ricorsi ai Tar e al Consiglio di Stato.

Alcuni dati regionali nelle tabelle seguenti.

la classifica regionale dell’illegalità ambientale nel 2020 regione reati % su totale nazionale persone denunciate persone arrestate sequestri 1 Campania 5.457 15,7% 4.885 50 1.908 2 Sicilia 4.245 12,2% 3.782 45 1.450 3 Puglia 3.734 10,7% 3.230 15 1.424 4 Lazio 3.082 8,8% 2.775 40 1.295 5 Calabria 2.826 8,1% 2.259 24 1.054 6 Toscana 2.000 5,7% 1.786 2 490 7 Lombardia 1.897 5,4% 2.613 62 561 8 Sardegna 1.559 4,5% 2.328 23 404 9 Piemonte 1.326 3,8% 1.167 0 288 10 Abruzzo 1.211 3,5% 1.185 0 430 11 Veneto 1.146 3,3% 1.390 20 323 12 Emilia Romagna 1.123 3,2% 905 1 407 13 Marche 1.075 3,1% 949 4 353 14 Liguria 1.062 3% 1.231 0 301 15 Basilicata 978 2,8% 723 8 117 16 Umbria 696 2% 1.178 25 109 17 Friuli Venezia Giulia 512 1,5% 386 0 368 18 Molise 498 1,4% 499 0 49 19 Trentino Alto Adige 367 1,1% 270 10 89 20 Valle d’Aosta 73 0,2% 79 0 7 TOTALE 34.867 100% 33.620 329 11.427

la classifica provinciale dell’illegalità ambientale nel 2020 provincia reati* 1 Napoli 1.615 2 Roma 1.518 3 Bari 1.465 4 Palermo 1.180 5 Salerno 964 6 Cosenza 921 7 Reggio Calabria 830 8 Catania 803 9 Avellino 655 10 Potenza 574 11 Caserta 562 12 Foggia 553 13 Pescara 510 14 Genova 489 15 Livorno 477 16 Brescia 451 17 Latina 437 18 Lecce 430 19 Ancona 427 20 Perugia 321

L’ILLEGALITA’ AMBIENTALE IN BASILICATA NEL 2020

Reati Persone denunciate Persone Arrestate Sequestri REGIONE 978 723 8 117 Provincia* Reati Persone denunciate Persone Arrestate Sequestri Potenza 574 369 8 78 Matera 308 235 0 32

la classifica regionale dell’illegalità nel ciclo del cemento nel 2020 regione reati % su totale nazionale persone denunciate persone arrestate sequestri 1 Sicilia 1.650 14,5% 1.676 0 210 2 Campania 1.472 12,9% 1.511 17 306 3 Puglia 1.340 11,8% 1.474 0 418 4 Calabria 1.082 9,5% 998 5 353 5 Lazio 842 7,4% 839 0 222 6 Toscana 782 6,9% 791 0 67 7 Lombardia 720 6,3% 1.696 0 41 8 Veneto 436 3,8% 473 0 26 9 Abruzzo 402 3,5% 525 0 49 10 Piemonte 396 3,5% 462 0 47 11 Basilicata 358 3,1% 387 0 42 12 Marche 326 2,9% 250 0 31 13 Sardegna 300 2,6% 501 0 77 14 Liguria 297 2,6% 555 0 33 15 Emilia Romagna 273 2,4% 204 0 37 16 Umbria 238 2,1% 296 0 5 17 Molise 204 1,8% 302 0 14 18 Trentino Alto Adige 140 1,2% 51 0 4 19 Friuli Venezia Giulia 102 0,9% 56 0 14 20 Valle d’Aosta 33 0,3% 36 0 3 TOTALE 11.393 100% 13.083 22 1.999

la classifica provinciale dell’illegalità nel ciclo del cemento nel 2020 provincia reati* 1 Napoli 368 2 Cosenza 271 3 Salerno 266 4 Potenza 216 5 Reggio Calabria 215 5 Roma 215 6 Avellino 214 7 Bari 195 8 Siracusa 184 9 Lecce 166 10 Latina 161 11 Foggia 153 12 Caserta 133 13 Crotone 130 14 Vibo Valentia 122 15 Brescia 111 16 Livorno 103 17 Catania 101 18 Palermo 100 19 Chieti 97

I REATI NEL CICLO DEL CEMENTO IN BASILICATA NEL 2020

Reati Persone denunciate Persone Arrestate Sequestri REGIONE 358 387 0 42 Provincia* Reati Persone denunciate Persone Arrestate Sequestri Potenza 216 208 0 26 Matera 71 93 0 9

la classifica regionale dell’illegalità nel ciclo dei rifiuti nel 2020 regione reati accertati % su totale nazionale denunce arresti sequestri 1 Campania 2.054 24,7% 1.942 17 896 2 Lazio 736 8,9% 942 36 391 3 Puglia 678 8,2% 601 14 278 4 Lombardia 577 6,9% 643 56 238 5 Piemonte 569 6,8% 524 0 148 6 Sicilia 489 5,9% 716 41 258 7 Sardegna 475 5,7% 1.224 3 85 8 Calabria 456 5,5% 693 14 273 9 Toscana 380 4,6% 422 0 121 10 Veneto 269 3,2% 600 18 84 11 Emilia Romagna 249 3% 276 0 107 12 Liguria 243 2,9% 308 0 59 13 Abruzzo 216 2,6% 224 0 86 14 Marche 205 2,5% 234 4 65 15 Umbria 192 2,3% 776 25 39 16 Basilicata 187 2,2% 174 0 43 17 Molise 112 1,3% 129 0 17 18 Trentino Alto Adige 106 1,3% 116 0 17 19 Friuli Venezia Giulia 90 1,1% 109 0 49 20 Valle d’Aosta 30 0,4% 38 0 2 TOTALE 8.313 100% 10.691 228 3.256

la classifica provinciale dell’illegalità nel ciclo dei rifiuti nel 2020 provincia reati accertati* 1 Napoli 522 2 Roma 418 3 Caserta 282 4 Salerno 227 5 Bari 210 6 Avellino 206 7 Foggia 145 8 Cosenza 139 9 Reggio Calabria 122 10 Genova 114 10 Latina 114 11 Potenza 100 12 Taranto 95 13 Brescia 92 13 Catania 92 14 Perugia 90 15 Lecce 89 16 Brindisi 84 17 Cuneo 81 18 Matera 78

I REATI NEL CICLO DEI RIFIUTI IN BASILICATA NEL 2020

Reati Persone denunciate Persone Arrestate Sequestri REGIONE 187 174 0 43 Provincia* Reati Persone denunciate Persone Arrestate Sequestri Potenza 100 75 0 28 Matera 78 82 0 13