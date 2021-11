Pisticci: 𝐃𝐢𝐫𝐞𝐭𝐭𝐨𝐫𝐞 𝐚𝐫𝐭𝐢𝐬𝐭𝐢𝐜𝐨 𝐩𝐞𝐫 𝐥𝐚 𝐩𝐫𝐨𝐠𝐫𝐚𝐦𝐦𝐚𝐳𝐢𝐨𝐧𝐞 𝐞 𝐩𝐫𝐨𝐠𝐞𝐭𝐭𝐚𝐳𝐢𝐨𝐧𝐞 𝐝𝐢 𝐞𝐯𝐞𝐧𝐭𝐢 𝐦𝐮𝐬𝐢𝐜𝐚𝐥𝐢 𝐞 𝐜𝐮𝐥𝐭𝐮𝐫𝐚𝐥𝐢 𝐬𝐭𝐚𝐠𝐢𝐨𝐧𝐞 𝟐𝟎𝟐𝟏/𝟐𝟎𝟐𝟐. La minoranza chiede di porre rimedio

Con delibera n. 132 la Giunta Comunale ha predisposto una ๐Œ๐š๐ง๐ข๐Ÿ๐ž๐ฌ๐ญ๐š๐ณ๐ข๐จ๐ง๐ž ๐๐ข ๐ข๐ง๐ญ๐ž๐ซ๐ž๐ฌ๐ฌ๐ž ๐ฉ๐ž๐ซ ๐ฅ๐š ๐ง๐จ๐ฆ๐ข๐ง๐š ๐š ๐ญ๐ข๐ญ๐จ๐ฅ๐จ ๐ ๐ซ๐š๐ญ๐ฎ๐ข๐ญ๐จ ๐๐ข ๐ฎ๐ง ๐ƒ๐ข๐ซ๐ž๐ญ๐ญ๐จ๐ซ๐ž ๐š๐ซ๐ญ๐ข๐ฌ๐ญ๐ข๐œ๐จ ๐ฉ๐ž๐ซ ๐ฅ๐š ๐ฉ๐ซ๐จ๐ ๐ซ๐š๐ฆ๐ฆ๐š๐ณ๐ข๐จ๐ง๐ž ๐ž ๐ฉ๐ซ๐จ๐ ๐ž๐ญ๐ญ๐š๐ณ๐ข๐จ๐ง๐ž ๐๐ข ๐ž๐ฏ๐ž๐ง๐ญ๐ข ๐ฆ๐ฎ๐ฌ๐ข๐œ๐š๐ฅ๐ข ๐ž ๐œ๐ฎ๐ฅ๐ญ๐ฎ๐ซ๐š๐ฅ๐ข ๐ฌ๐ญ๐š๐ ๐ข๐จ๐ง๐ž ๐Ÿ๐ŸŽ๐Ÿ๐Ÿ/๐Ÿ๐ŸŽ๐Ÿ๐Ÿ.

Dopo aver preso visione dell’ avviso sull’albo pretorio, riteniamo di fare alcune considerazioni sulla decisione del governo cittadino.

In primis rileviamo che la delibera non รจ stata trasmessa ai capigruppo come previsto dall’ art. 125 del TUEL d.lgs n. 267/2000.

L’avviso appare pure viziato nella parte in cui prevede un termine di solo 7 giorni per la presentazione delle candidature ( pubblicato il 15 novembre, termine per la presentazione il 22 novembre), mentre dovrebbe avere un termine minimo pari o superiore a quello previsto per la pubblicazione (15 giorni) per poter dare la possibilitร di una ampia partecipazione.

Oltre alle pur rilevanti violazioni formali indicate , riteniamo che l’avviso pubblico sia illegittimo nella parte in cui lascia alla assoluta discrezionalitร del Dirigente del Settore I la scelta del Direttore Artistico.

Manca nell’avviso il criterio di valutazione dei titoli non essendo accettabile l’assoluta impossibilitร di verificare le motivazioni della scelta che verrร effettuata.

Riteniamo che l’ individuazione del Direttore Artistico debba essere frutto della decisione di una commissione qualificata che dovrร con criteri oggettivi e misurabili affidare l’incarico ad una figura idonea per lo svolgimento di un’importante ruolo.

Riteniamo che l’avviso violi il principio di trasparenza dell’azione amministrativa anche nella parte in cui prevede che vi possa essere anche una sola candidatura.

Se il principio posto a fondamento della manifestazione di interesse รจ quello dell’individuazione di un professionista che possa valorizzare dal punto di vista culturale e artistico il nostro territorio, a maggior ragione deve essere prevista la possibilitร di una comparazione tra due o piรน soggetti.

Chiediamo al Sindaco e alla Giunta di adottare gli atti necessari per porre rimedio alle illegittimitร evidenziate.

I consiglieri comunali

Vito Anio Di Trani

Pasquale Domenico Grieco

Carmine Calandriello

Giuseppe Miolla