Il Rotary Club Senise-Sinnia celebra Francesco Elefante

Domenica 21 novembre gli sarà conferita una targa al merito

Un immenso lavoro di certosina ricerca, una vita dedicata a studiare e

cristallizzare nei suoi libri la storia di Senise e del territorio

lucano, in un lavoro che non solo non si è mai fermato, ma che ha

prodotto una nuova, intensa opera che vedrà la luce tra pochissimo

tempo.

Lo studioso, ricercatore e scrittore Francesco Elefante, originario di

Senise, sarà per questo il protagonista di una iniziativa culturale

promossa dal Rotary Club Senise-Sinnia, guidata dal Presidente Domenico

Totaro e organizzata in collaborazione con il Comune.

L’evento si svolgerà domenica 21 novembre alle ore 18.00 nella sala

convegni del Complesso Monumentale di San Francesco e vedrà la

partecipazione, oltre che del Presidente Totaro, del sindaco Giuseppe

Castronuovo e del prof. Filippo Gazzaneo, presidente della commissione

cultura del Rotary Senise-Sinnia.

‘’Sarà un omaggio a questo grande studioso, archivista, custode e

narratore del patrimonio storico della nostra terra- spiega Totaro- ma

sarà anche una preziosa occasione di confronto e di crescita culturale e

la prima di una serie di iniziative che il nostro Distretto intende

portare avanti per omaggiare le eccellenza del nostro territorio’’.