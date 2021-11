ARISA “ERO ROMANTICA” È IL NUOVO ALBUM IN USCITA IL 26 NOVEMBRE

IPER PIPSHOW/ BELIEVE ARTIST SERVICES

ATTIVO DA OGGI IL PRE-ORDER AL LINK:

https://arisa.bfan.link/ero-romantica

Cover Ero Romantica

Venerdì 26 novembre esce nei negozi e in tutti gli store digitali ERO ROMANTICA, l’atteso nuovo album di Arisa. Da oggi 15 novembre è attivo il pre-order al link: https://arisa.bfan.link/ero-romantica

Il disco viene pubblicato da Pipshow – under exclusive license to Believe Artist Services, ed è stato anticipato dai singoli “Potevi fare di più” con cui Arisa ha partecipato al festival di Sanremo 2020, “Ortica”, “Psycho” e dal recentissimo “Altalene”.

Settimo lavoro in studio della poliedrica artista, ERO ROMANTICA è un album in bilico fra romanticismo e desiderio di libertà: a volte sofferto e struggente, in altri momenti sfacciato e disinibito, in una sorprendente alternanza fra malinconiche ballate d’amore e sfrenati ritmi dance anni ’90. Un atto d’amore verso l’umanità nelle sue varie sfaccettature, un disco di un’artista che trova il senso nelle eccezioni alla regola, celebra la femminilità e le sue contraddizioni, canta di autodeterminazione femminile e di schiavitù volontaria, urla l’urgenza di cambiare punto di vista per non rimanere schiacciati dall’omologazione.

Questa la tracklist: “Ero Romantica” “Psycho” “Agua de Coco” “Altalene” “Maddalena” “Licantropo” “Cuore” La casa dell’amore possibile” “Ortica” “Potevi fare di più” “L’Arca di Noè”.

ERO ROMANTICA è prodotto da Jason Rooney con la coproduzione di Giuseppe Barbera in “Licantropo”, “Cuore”, “La casa dell’amore possibile”, “L’arca di Noè”. I brani “Psycho“e “Altalene” sono stati prodotti da Danusk, mentre il brano “Maddalena” vede la produzione sia di Danusk che di Jason Rooney. “Potevi fare di più” è stato invece prodotto da Adriano Pennino.

