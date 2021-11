ALTA FORMAZIONE PER I CUOCHI LUCANI CON IL GENERAL MANAGER DELLA NAZIONALE ITALIANA CUOCHI GIANLUCA TOMASI

Prosegue l’attività dell’Unione regionale cuochi lucani che ieri ha organizzato un nuovo appuntamento con l’alta formazione, in collaborazione della Federazione italiana cuochi, con protagonista il cuoco veneto Gianluca Tomasi. Presso le cucine di “Satriano Srl” a Tito (Potenza), il top dei cuochi professionisti lucani, associati alla federazione, circa ottanta i partecipanti, hanno assistito alle lezioni di Tomani, general manager della Nazionale italiana cuochi, considerato il massimo esponente italiano del finger food, che oltre a svolgere l’attività di cuoco, è richiesto in tutta Italia per tenere corsi di aggiornamento rivolti a cuochi professionisti e offrire consulenze in strutture alberghiere, ed è l’ autore di diversi volumi gastronomici tra cui “ Ogni cosa a suo tempo ” e “ Chef in punta di dita ”, volume di riferimento nell’ambito del finger food. “L’elevata presenza di nostri associati alle lezioni del maestro Tomasi – spiega il presidente dell’Unione Regionale Cuochi Lucani, Rocco Giubileo – conferma la voglia che hanno di aggiornarsi e di apprendere sempre nuove tecniche di lavorazione del cibo”.

Correlati