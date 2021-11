Matera: Venerdì 19 presso Burro Salato Bistrot la presentazione del libro “La Bambina dagli occhi d’oliva”

Venerdi 19 novembre ore 18.30 presso Burro Salato Bistrot, in via Rocco Scotellaro 7 Matera, sarà presentato il romanzo “La Bambina dagli occhi d’oliva” ED. Arkadia, di Davide Grittani, giornalista e scrittore.

Dialogheranno con l’autore NicKy Persico, avvocato e giornalista pubblicista, e Gianpaolo Colucci, scrittore.

L’ingresso all’incontro è gratuito e sarà possibile previa prenotazione e con esibizione obbligatoria del green pass.

Per info e prenotazioni tel. 0835240469

L’evento sarà realizzato in partnership con CNA MATERA e il comitato MATERA CITTÀ PER LE DONNE.

“Proprietario di una sala giochi e erede di una borghesia romana senza scrupoli, Sandro Tanzi è il protagonista di “La bambina dagli occhi d’oliva” (Arkadia) di Davide Grittani.

Dopo aver lasciato l’anziana madre in una casa di riposo, Sandro trascorre il suo tempo conducendo un’esistenza pigra e povera di emozioni.

Un giorno, disturbato dai lavori in corso nell’appartamento dei vicini, la sua vita viene stravolta dall’incontro con Angelica Capone che ha ereditato la casa.

Da quelle mura scrostate emerge un disegno infantile che evoca una violenza perpetrata da un adulto. Cosi Sandro, su richiesta di Angelica, intraprende un viaggio nel passato per decifrare l’enigma. Ad emergere, anche grazie al forte turbamento della madre di Sandro, che si ricorda di Angelica bambina, è una terribile storia di molestie sessuali. Sandro sarà costretto a fare i conti con la propria storia familiare e farà di tutto per salvare Angelica, di cui si è invaghito. Una storia di abusi e di omertà sullo sfondo di una Roma livida in cui non è possibile alcuna redenzione.”



Isabella D’Alessandro

Presidente Matera Città per le Donne Resp. CNA Professioni