LA RESPONSABILE AMMINISTRATIVA MARIA GIUSEPPA MORCIANO INSIGNITA DELLA “STELLA AL MERITO DEL LAVORO” 2021 DAL PRESIDENTE MATTARELLA

Il Calzaturificio Emmegiemme Shoes Srl di Surano comunica che Maria Giuseppa Morciano, Responsabile Amministrativa della stessa azienda, è stata insignita dal Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, della “Stella al Merito del Lavoro” per l’anno 2021, riconoscimento destinato ai lavoratori che si sono distinti per singolari meriti e requisiti di anzianità, rappresentando uno dei due lavoratori della Puglia, a cui viene assegnato il riconoscimento per l’anno 2021. La cerimonia di consegna della decorazione è avvenuta lo scorso 10 novembre, a Roma, al Palazzo del Quirinale, alla presenza del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, e del Ministro del Lavoro, Andrea Orlando.

Essere insigniti con la “Stella al Merito del Lavoro” comporta il titolo di “Maestro del Lavoro”, una decorazione istituita con Regio Decreto del 1923, conferita con Decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro del Lavoro. La decorazione è concessa esclusivamente a coloro che abbiano compiuto i 50 anni di età, abbiano prestato attività lavorativa ininterrottamente per almeno 25 anni alle dipendenze di una o più aziende considerati “parte eletta della Nazione”, in quanto portatori e sostenitori di alti valori morali, esempio concreto di professionalità, ma anche di capacità innovativa e di fare squadra e che si siano particolarmente distinti per singoli meriti di: perizia, laboriosità e di buona condotta morale.

Maria Giuseppa Morciano ha 62 anni, è originaria e vive a Ruffano (Lecce), poco dopo aver conseguito il diploma di maturità, fu assunta dalla Vimar sas dal giugno 1979 all’agosto 1989 come impiegata amministrativa, dal 1° febbraio 1990 al 30 marzo dello stesso anno è stata impiegata amministrativa e referente aziendale dell’Ipal Srl. Cofondatrice e assunta come Responsabile Amministrativa dal Calzaturificio Emmegiemme Shoes Srl dal 1° dicembre 1993, quando prese avvio l’attività aziendale, si occupa di controllare tutta l’attività amministrativa e la gestione del personale, assicurando un costante supporto ai dipendenti ed ai professionisti che collaborano con la struttura operativa interna, supportando al contempo l’area commerciale, svolgendo i suoi compiti con un alto livello di professionalità. L’esperienza acquisita nell’organizzazione produttiva, nel marketing e nell’amministrazione gli ha permesso di raggiungere un’elevata professionalità, contribuendo alla costante crescita dell’azienda nel difficile mercato globale del settore. Da sempre, Maria Giuseppa Morciano assicura un costante supporto ai dipendenti, contribuendo alla crescita e al successo dell’azienda salentina, grazie alla ricerca delle migliori soluzioni in accordo con la Direzione Aziendale, garantendo un continuo aggiornamento ed adeguamento delle procedure e delle novità legislative; collaborando nella ricerca di ogni possibile miglioria del processo produttivo; dimostrandosi sempre un elemento di coesione del gruppo azienda e cardine dell’attività produttiva, come veniva descritta già da piccola alle Elementari: “Gode di grande prestigio presso le compagne, alle quali ha dato sempre buon esempio…..Di carattere estroverso si è inserita facilmente e proficuamente nella compagine scolastica.”

Per il Calzaturificio Emmegiemme Shoes Srl, un altro prestigioso risultato, dopo la “Stella al Merito del Lavoro” assegnata nel 2019 a Rocco Indino, Direttore di produzione, può annoverare un altro “Maestro del Lavoro”. L’azienda ha avviato l’attività nel 1993 a Surano, grazie all’iniziativa e allo spirito imprenditoriale dei soci Rocco Gnoni e Maria Pia Morciano che avevano già maturato una solida esperienza nel settore calzaturiero. Lo stabilimento si sviluppa su una superficie coperta di circa 6.000 mq con una produzione di 2000 paia al giorno e oltre 100 dipendenti. Inoltre dal 2017 l’azienda si è ulteriormente ampliata attrezzandosi al fine di poter offrire al mercato una produzione 100% MADE IN ITALY. L’azienda si avvale anche di due laboratori, facenti capo alla proprietà, uno in Romania e uno in Bulgaria, con una forza lavorativa di 200 dipendenti di grande esperienza e di ottima qualità, acquisite in vent’anni di eccellente lavoro. Montaggio, finissaggio e controllo qualità sono sempre completati nel Salento. L’azienda unisce sapienza artigianale, know-how, tecnologie all’avanguardia e oltre 25 anni di esperienza per offrire al mercato i migliori prodotti di sneakers e calzature donna e uomo e si contraddistingue sia per l’alto livello qualitativo dei suoi prodotti, sia per la professionalità delle maestranze che godono di una completa conoscenza del settore. Nel corso degli anni, l’azienda ha ottenuto le certificazioni del processo produttivo per l’alto livello qualitativo, per la struttura all’avanguardia, per la produzione di alta qualità e per l’utilizzo di pellami e materie prime di produzione italiana e conformi ai trattamenti richiesti dalle norme internazionali a salvaguardia dei consumatori. Punti di forza che da sempre contraddistinguono l’azienda sono senza dubbio la dinamicità e la propensione al confronto. L’azienda viene scelta per la produzione di calzature per grandi brand del fashion Made in Italy di altissimo livello internazionale unitamente all’elevato standard qualitativo offerto e alla grande disponibilità e serietà di tutto il personale a rapportarsi con le diverse realtà con cui si trova a collaborare.