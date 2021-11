1° Memorial Enzo Gallitelli a Policoro – Associazione Enzo Gallitelli Vivere a Colori

Policoro, 15 Novembre 2021

Il 1° Memorial Enzo Gallitelli di calcio giovanile si è svolto domenica 14 Novembre presso la

struttura sportiva Padre Minozzi a Policoro.

Al di là del risultato sportivo che ha visto proprio la squadra ospitante vincere il torneo nella

categoria Esordienti, è stata una bellissima e lunga festa durata una giornata intera.

Tantissime sono state le persone che hanno partecipato sia come pubblico che in qualità di

accompagnatori dei ragazzi provenienti da 4 regioni: Basilicata, Calabria, Campania e Puglia.

Il Presidente dell’Associazione Enzo Gallitelli ha premiato i ragazzi con medaglie a tutti i partecipanti e coppe alle prime 2 squadre classificate per ogni categoria.

“L’entusiasmo ed il sano spirito agonistico che abbiamo visto tra i ragazzi partecipanti ci ha reso davvero orgogliosi di aver dato la nostra adesione a questo evento. Siamo talmente soddisfatti della riuscita e dell’ottima organizzazione curata dal team sportivo Padre Minozzi, che abbiamo deciso di renderlo un appuntamento annuale ricorrente in ricordo di Enzo” – commenta Benedetto Gallitelli,

Presidente dell’Associazione Enzo Gallitelli.

A chiusura della giornata, l’Associazione ha ringraziato la struttura Padre Minozzi anche per la targa ricevuta e ha donato a sua volta 2 targhe ricordo:

a Don Michele Celiberti come “…sentito riconoscimento al nostro caro don Michele Celiberti,

storico punto di riferimento della nostra comunità.”

al mister Filippo Quinto che "…che allena con entusiasmo e passione i piccoli e grandi

campioni che sono il futuro della nostra comunità.”

L’Associazione di Promozione Sociale “Enzo Gallitelli: Vivere a Colori” è stata fondata il 30 Settembre 2016 con lo

scopo di svolgere attività esclusivamente per fini di solidarietà sociale nel ricordo di Enzo Gallitelli, scomparso

prematuramente a seguito di un incidente stradale. L’Associazione è iscritta al n.0089 del Registro Regionale delle

Associazioni di Promozione Sociale della Regione Basilicata.

