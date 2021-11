SINDACO ALBANO ALLA MESSA DEI BAMBINI IL SUO SALUTO AL PARROCO E ALLA PARROCCHIA S.ANTONIO

di Michele Selvaggi

PISTICCI. “ Una gradita presenza in chiesa , quella del neo primo cittadino Domenico Albano” come ha sottolineato il parroco di Sant’Antonio don Mattia Albano al termine della Santa Messa delle ore 11 di domenica 14 novembre, dallo stesso celebrata e dedicata ai bambini. Il parroco ha salutato con parole semplici e di riguardo, il massimo rappresentante dell’Amministrazione Comunale, invitandolo per l’occasione a dialogare con i piccoli accomodati nei primi banchi in prossimità dell’altare maggiore del tempio. Il dr. Albano si è detto onorato dell’invito di don Mattia, che ha salutato e ringraziato con la dovuta cortesia e, rivolto ai bambini presi, ma anche a tutti i fedeli del tempio, si è detto oltremodo felice della sua presenza nella chiesa che lo ha visto crescere e frequentare da piccolo, da ragazzo e da giovane dell’Azione Cattolica. “Un affettuoso saluto a tutti e la disponibilità verso tutti” – le sue parole – con l’impegno di intraprendere questo suo nuovo ma anche abbastanza impegnativo cammino istituzionale con la benedizione cristiana, che vorrà sempre accompagnarlo nella guida dell’Amministrazione di cui sarà responsabile per i prossimi cinque anni. Il breve, simpatico siparietto , si è concluso con una calorosa ovazione da parte del parroco don Mattia e dei numerosi fedeli presenti.